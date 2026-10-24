Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 21 Ekim 2026 Çarşamba günü evinden ayrılan 25 yaşındaki Ali Güleşan'dan dört gündür haber alınamıyor. Babasına ait otomobille yola çıkan gencin, sabah saatlerinde Alanya Balıkçı Hali yakınlarında aracını park ederek ayakkabısız şekilde uzaklaştığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

ALANYA'DA KAYIP GENCİN SON GÖRÜLDÜĞÜ YER BELİRLENDİ

İhlas Haber Ajansının 24 Ekim 2026 tarihli haberine göre Ali Güleşan, 21 Ekim günü saat 03.00 sıralarında Mahmutlar'daki aile evinden babasının otomobiliyle ayrıldı. Ailesinin verdiği bilgilere göre genç, sabah saat 06.20 civarında Alanya Balıkçı Hali yakınlarına ulaştı.

Bölgedeki güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde Güleşan'ın otomobilini park ettikten sonra ayakkabısız şekilde yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Bu kayıtlar, gencin kaybolmadan önceki hareketlerine ilişkin kamuoyuna yansıyan son somut bilgiyi oluşturuyor. Görüntülerin ardından nereye gittiğine ilişkin doğrulanmış yeni bir bilgi bulunmuyor.

AİLESİ DAHA ÖNCE KIBRIS'TA BULMUŞTU

Ali Güleşan'ın geçmişte de benzer şekilde evinden ayrıldığı ortaya çıktı. Ailesinin açıklamasına göre genç, önceki kaybolma olayında Kıbrıs'ta bulunmuş ve ailesi tarafından yeniden Alanya'ya getirilmişti.

Baba Murat Güleşan, oğlunun sağlık durumuna ilişkin bazı hassasiyetleri bulunduğunu ve başkalarının yönlendirmelerinden kolay etkilenebildiğini belirtti. Ailenin bu açıklaması dışında gencin sağlık durumuna ilişkin resmî bir teşhis veya tıbbi rapor kamuoyuyla paylaşılmadı.

ANNE ZEYNEP GÜLEŞAN'DAN OĞLUNA ÇAĞRI

Oğlunun bulunmasını bekleyen 51 yaşındaki Zeynep Güleşan, yaptığı açıklamada daha önce Kıbrıs'a giderek Ali'yi bulduğunu hatırlattı. Anne Güleşan, oğluna seslenerek kendileriyle iletişime geçmesini ve eve dönmesini istedi.

53 yaşındaki baba Murat Güleşan da güvenlik kamerası kayıtlarında oğlunun Balıkçı Hali yakınlarında görüldüğünü doğruladı. Güleşan, ailenin kendi imkânlarıyla yürüttüğü aramalardan sonuç alamadığını belirterek oğullarının bulunması için yardım istedi.

21 EKİM'DEN BU YANA NELER YAŞANDI?

Olayın kamuoyuna yansıyan kronolojisine göre Ali Güleşan, 21 Ekim saat 03.00 sıralarında Mahmutlar'dan otomobille ayrıldı. Aynı gün yaklaşık üç saat sonra Alanya Balıkçı Hali yakınlarında görüntülendi. Aracını bırakarak yaya şekilde uzaklaşmasının ardından kendisiyle yeniden temas kurulduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

24 Ekim itibarıyla kayıp olayının dördüncü gününe girildi. Ailenin jandarmaya yaptığı başvuru üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ederken, gencin bulunduğuna ilişkin resmî bir duyuruya ulaşılamadı.

KAYIP GENÇ HAKKINDA BİLGİSİ OLANLAR NE YAPMALI?

Ali Güleşan'ın kaybolduğu tarihten sonra kendisini gördüğünü düşünen veya bulunduğu yere ilişkin somut bilgiye sahip olan kişilerin güvenlik birimlerine başvurması önem taşıyor. Özellikle 21 Ekim sabahı Alanya Balıkçı Hali çevresinde kaydedilmiş ve olayla bağlantılı olabilecek kamera görüntüleri, yetkili birimlerin değerlendirmesine sunulabilir.

Vatandaşlar, kayıp kişiyle ilgili acil nitelikteki bilgileri Türkiye genelinde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyet veya jandarma birimlerine iletebilir. Doğrulanmamış konum bilgilerinin sosyal medyada yayılması yerine doğrudan güvenlik güçleriyle paylaşılması, arama çalışmalarının sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayabilir.

Alanya'da kayıp Ali Güleşan için yürütülen çalışmaların sonucu beklenirken, ailesi oğullarının sağ salim bulunmasını istiyor.