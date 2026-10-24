Alanya'da bir iş yerinde meydana gelen kazada, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen 37 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Kestel Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı.

KESTEL SANAYİ SİTESİNDE İŞ KAZASI

Edinilen bilgilere göre olay, Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde çalışan İ.G. (37), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İşçinin düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İ.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralandığı bildirilen 37 yaşındaki işçinin tedavisine başlandı.

İşçinin güncel sağlık durumuna ve yaralanmasının niteliğine ilişkin ayrıntılı bir hastane açıklamasına ulaşılamadı.

İŞ KAZASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından kazanın meydana geliş koşullarının belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı bildirildi. İşçinin hangi çalışma sırasında yüksekten düştüğü ve olay yerindeki iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği konusunda henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün resmî internet sitesinde erişilebilen duyurular arasında bu kazanın nedenine veya incelemenin sonucuna ilişkin doğrulanabilir bir açıklama tespit edilemedi.

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU

Türkiye'de iş yerlerinde alınması gereken güvenlik önlemleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanunun 4. maddesi, işverenlere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlama, mesleki riskleri önleme ve gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getiriyor.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ise kapsamına giren yüksekte çalışmalarda düşme riskine karşı toplu koruma önlemlerine öncelik verilmesini öngörüyor. Çalışmanın niteliğine göre güvenli çalışma platformları, korkuluklar ve uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılması gerekiyor.

Kestel'deki kazanın gerçekleştiği iş yerinin faaliyet türü ve çalışma koşulları henüz netleşmediğinden, hangi özel güvenlik hükümlerinin uygulanacağı ve herhangi bir ihmal bulunup bulunmadığı konusunda kesin değerlendirme yapılamıyor.

İŞ KAZASI BİLDİRİMİNDE ÜÇ İŞ GÜNÜ KURALI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesine göre, 4/a kapsamında çalışan sigortalıların geçirdiği iş kazalarının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna, kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor. Kolluk kuvvetlerine yapılması gereken bildirim ise derhal gerçekleştiriliyor.

İş kazası bildirimleri SGK'nın elektronik hizmetleri üzerinden yapılabiliyor. Ancak Kestel'deki olayla ilgili SGK'ya bildirim yapılıp yapılmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

İşçinin sağlık durumuna ve başlatılan incelemenin sonucuna ilişkin resmî açıklamalar, olayın nedeninin ve olası sorumlulukların netleşmesi açısından önem taşıyor.