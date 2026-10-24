Yeni Parti Antalya teşkilatı, 1. Olağan İl Kongresi için gün sayıyor. Değişim ve umut mesajlarının öne çıktığı bu önemli buluşmaya tüm Antalya halkı davet edildi.

Partinin Antalya'daki teşkilatlanma çalışmalarında önemli bir milat olan 1. Olağan İl Kongresi, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan kongreye, kent genelindeki tüm ilçe teşkilatlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katılması bekleniyor. Değişim söylemiyle yola çıkan parti yönetimi, bu kongreyle birlikte Antalya'daki siyasi dinamiklere yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Kongre öncesinde heyecanlı hazırlıkları değerlendiren ve Alanya halkına çağrıda bulunan Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, dev buluşmanın önemine dikkat çekti. Kandemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Antalya 1. Olağan İl Kongremizde; değişimi ve umudu hep birlikte büyütmek için bir araya geliyoruz. Antalya'mızın ve ülkemizin geleceği için çıktığımız bu yolda, halkımızın desteği ve katılımı bizler için en büyük güç kaynağıdır. Değişim vizyonumuzu ve geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak, Antalya'nın yarınlarını birlikte inşa etmek adına 25 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde olacağız. Tüm halkımızı bu heyecana ortak olmaya ve kongremize katılmaya davet ediyoruz."

Antalya siyasetinde hareketli günlerin habercisi olan 1. Olağan İl Kongresi, kentin önemli kültür ve etkinlik merkezlerinden biri olan Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde saat 10.00 itibarıyla başlayacak. Kongrede il yönetimi ve delegelerin yanı sıra Antalya'nın dört bir yanından gelen partililer ve vatandaşlar bir araya gelecek.