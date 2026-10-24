Sağlık Bakanlığı verilerine dayanan yeni bir araştırma, Türkiye'nin güncel obezite tablosunu ortaya koydu. Ülke genelinde 15 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 31,5'i obez kategorisinde sınıflandırıldı. Cinsiyet bazlı incelemede kadınlardaki obezite oranının yüzde 39,1 ile erkeklerin (yüzde 24,6) oldukça önünde olduğu belirlendi.

BATI KARADENİZ ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bölgesel verilere göre beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktivite düzeyleri obezite oranları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Obezitenin en yoğun görüldüğü bölge yüzde 37,5 ile Batı Karadeniz oldu. Onu yüzde 36,9 ile Orta Anadolu ve yüzde 35,4 ile Doğu Karadeniz takip etti. En düşük obezite oranı ise yüzde 24,2 ile Güneydoğu Anadolu'da ölçüldü. İstanbul'da ise bu oran yüzde 30,7 olarak kayıtlara geçti.

AKDENİZ BÖLGESİNDE DURUM NE?

Araştırmanın bölgesel sıralamasında Antalya ve Alanya'nın da içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi yüzde 32,1'lik oranla yedinci basamakta konumlandı. Akdeniz'deki obezite oranının, yüzde 31,5 olan Türkiye genel ortalamasının hafif üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor. Açıklanan veriler, İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş coğrafyada bölgesel yaşam tarzlarının ve beslenme kültürünün sağlık haritasını doğrudan şekillendirdiğini gösteriyor.