Alanya'da bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Alanya Triatlonu, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Avrupa Triatlon Kupası yarışlarıyla başladı. Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Belediyesinin iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, Galip Dere Plajı'nda kadın ve erkek elit sporcular mücadele etti. Kadınlarda İsviçreli Anouk Danna, erkeklerde ise Fransız Martin Hubner birinciliğe ulaştı.

AVRUPA KUPASI'NDA 101 SPORCU MÜCADELE ETTİ

2026 Avrupa Triatlon Kupası kapsamında düzenlenen yarışlara kadınlar kategorisinde 35, erkekler kategorisinde 66 sporcu katıldı. Toplam 101 triatlet, yüzme, bisiklet ve koşu disiplinlerinden oluşan parkurda derece elde etmek için yarıştı.

Sporcular, 750 metre yüzme etabının ardından 20 kilometrelik bisiklet parkurunu tamamladı. Yarışın son bölümünde ise 5 kilometre koşuldu. Böylece elit kategorideki sporcular üç farklı disiplinde toplam 25,75 kilometrelik mesafeyi geride bıraktı.

Dünya Triatlon Birliğinin (World Triathlon) 2026 yarış takviminde yer alan Alanya etabı, Avrupa Triatlon Kupası sezonunun sondan bir önceki organizasyonu olarak planlandı. Bu özelliğiyle Alanya'daki yarışlar, uluslararası triatlon takviminde sezonun son bölümündeki önemli duraklardan biri oldu.

KADINLARDA ANOUK DANNA BİRİNCİLİĞİ KAZANDI

Avrupa Triatlon Kupası'nın kadınlar yarışında İsviçreli Anouk Danna ilk sırayı aldı. Almanya'dan Anabel Knoll ikinci olurken Büyük Britanya'yı temsil eden Isabella Hayes üçüncülüğü elde etti.

Dünya Triatlon Birliğinin 23 Ekim 2026 tarihli yarış ön değerlendirmesinde, Anouk Danna'nın Gençler Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığı belirtilmişti. Alanya'daki birincilik, İsviçreli sporcunun uluslararası yarış takvimindeki başarılarına yeni bir sonuç ekledi.

ERKEKLERDE FRANSIZ MARTİN HUBNER ZİRVEDE

Erkekler kategorisinde Fransa'dan Martin Hubner yarışı birinci sırada tamamladı. Büyük Britanyalı Sam Hart ikinci, Rus sporcu Dmitrii Karpeev ise üçüncü oldu.

Böylece 35. Alanya Triatlonu'nun ilk gününde Avrupa Kupası kapsamındaki kadın ve erkek elit kategorilerinin madalya sıralaması belirlendi. Organizasyonun ikinci gününde ise farklı kategorilerdeki sporcular yarışacak.

ALANYA TRİATLONU'NA 600'ÜN ÜZERİNDE SPORCU KATILIMI ÖNGÖRÜLDÜ

Alanya Belediyesinin 23 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı resmî açıklamaya göre, organizasyon öncesinde Alanya Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında yarışların uluslararası katılımı ve kent ekonomisine katkısı değerlendirildi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, toplantıda yaptığı açıklamada organizasyona 600'ün üzerinde sporcunun katılmasının beklendiğini belirtti. Özçelik, bu sayının organizasyon tarihindeki en yüksek katılım düzeyi olacağını ifade etti.

Özçelik ayrıca uluslararası spor organizasyonlarının Alanya'nın tanıtımına ve yerel ekonomisine katkı sağladığını vurguladı. Belediyenin açıklamasında, yarışların daha yüksek organizasyon standartlarına taşınmasının hedeflendiği bildirildi.

ALANYA TRİATLONU 35 YILLIK GEÇMİŞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Alanya Triatlonu, 35 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin köklü uluslararası spor organizasyonları arasında bulunuyor. Alanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, kentin spor turizmi alanındaki uluslararası faaliyetleri arasında yer alıyor.

Türkiye Triatlon Federasyonunun 8 Ekim 2026 tarihli açıklamasına göre, organizasyon öncesinde kurumlar arası koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Naim Namal, federasyonun Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş ve Yarış Direktörü Eray Yücel de katıldı.

Toplantıda Avrupa Triatlon Kupası, Alanya Triatlonu ve Paratriatlon Dünya Kupası yarışlarının teknik ve idari hazırlıkları ele alındı.

25 EKİM'DE TÜRKİYE FİNALİ VE PARATRİATLON YARIŞLARI YAPILACAK

35. Uluslararası Alanya Triatlonu, 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek yarışlarla tamamlanacak. Organizasyonun ikinci gününde Alanya Triatlonu Yaş Grupları Türkiye Kupası Finali ile Paratriatlon Dünya Kupası müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonunun resmî yarış portalına göre, yaş grupları Türkiye Kupası Finali standart mesafede yapılacak. Standart mesafe triatlon yarışları 1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarından oluşuyor.

Federasyonun 2026 faaliyet takviminde Alanya'daki yaş grupları yarışı sezon finali olarak yer alıyor. Federasyonun yayımladığı puanlama esaslarına göre, yıl sonu ferdi ve takım sıralamalarında final yarışına katılım şartı bulunuyor. Bu nedenle Alanya etabı, Türkiye Kupası'nın sezon sonu sıralaması açısından da önem taşıyor.

Federasyonun resmî portalında yaş grupları finali için son katılım tarihi 21 Ekim 2026 olarak açıklanırken yarış günü 25 Ekim olarak belirtildi. Sporcu kayıtlarının kapandığı bildirildi.

ALANYA ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Avrupa Triatlon Kupası ile Paratriatlon Dünya Kupası'nın aynı organizasyon kapsamında Alanya'da gerçekleştirilmesi, ilçenin farklı kategorilerde uluslararası sporcuları ağırlamasını sağlıyor.

Alanya Belediyesinin 23 Ekim tarihli açıklamasında, yarışların kent turizmine katkısına dikkat çekildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, sporcuların ve organizasyonu takip eden ziyaretçilerin yerel ekonomiye katkı sağladığını belirtti. Ancak organizasyonun konaklama gelirlerine veya toplam ekonomik etkisine ilişkin doğrulanmış bir tutar açıklanmadı.

35. Alanya Triatlonu'nun ikinci gün programı ve yarışlara ilişkin resmî bilgiler Türkiye Triatlon Federasyonunun https://www.triatlon.org.tr/ adresinden, Avrupa Kupası yarış bilgileri ise Dünya Triatlon Birliğinin https://triathlon.org/events/2026-europe-triathlon-cup-alanya/race-info adresinden takip edilebiliyor.