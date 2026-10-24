ALANYA merkezli GRS Medikal Turizm ve GRS Longevity'nin kurucu ortağı Dr. Mustafa Yağlıcı, Dünya Spa Organizasyonu (WSO) Bilim Kurulu'na Türkiye adına seçilerek önemli bir uluslararası görev üstlendi. Yağlıcı'nın bilim kurulunda yer alması, Alanya'nın geleneksel kitle turizminin yanı sıra sağlık, esenlik ve uzun ömürlü sağlıklı yaşam (longevity) odaklı turizm alanlarında gelişmesine katkı sağlayabilecek önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Dünya genelinde spa, wellness ve sağlıklı yaşam sektörlerinin gelişimini destekleyen World Spa Organization, geleneksel spa uygulamalarının koruyucu sağlık yaklaşımları, modern tıp, termal turizm ve sağlıklı yaşam hizmetleriyle bütünleşmesini teşvik ediyor. Kuruluş, uluslararası profesyonel ağı aracılığıyla sektör temsilcileri arasında bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesini, personel eğitimlerini, kalite standartlarının yükseltilmesini ve uluslararası bilgi paylaşımını destekliyor.

ALANYA'NIN SAĞLIK TURİZMİNE ULUSLARARASI KATKI

Türkiye'de 4 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilen Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği, konaklama tesislerinin ilgili mevzuat ve ruhsatlandırma şartları çerçevesinde sağlık ve esenlik hizmetleriyle bütünleşmesine yönelik yeni fırsatlar sunuyor.

Güçlü konaklama altyapısıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Alanya açısından bu gelişme, geleneksel deniz, kum ve güneş turizminin sağlık otelciliği, sağlıklı yaş alma, rehabilitasyon, spor ve longevity hizmetleriyle çeşitlendirilmesi bakımından önemli bir potansiyel taşıyor.

Bu süreçte Alanya merkezli GRS Medikal Turizm ve GRS Longevity'nin kurucu ortağı Dr. Mustafa Yağlıcı'nın uluslararası bir bilim kurulunda görev alması, bölgedeki turizm yatırımcıları, otel işletmeleri ve sağlık profesyonelleri açısından yeni iş birliği fırsatlarının önünü açabilecek.

World Spa Organization'ın beş kıtaya yayılan profesyonel ağı aracılığıyla kurulabilecek bağlantıların, sağlık ve esenlik hizmetlerine yatırım yapan tesislerin uluslararası tanıtımına, bilimsel danışmanlık süreçlerine, personel eğitimlerine ve yeni pazarlara erişim çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE ALANYA'YI TEMSİL EDİYOR

Alanya Sağlık Turizmi Derneği üyesi olan Dr. Mustafa Yağlıcı, aynı zamanda Antalya merkezli Akdeniz Sağlıklı Yaş Alma Derneği'nin (ASYADER) Denetleme Kurulu'nda görev yapıyor.

Yağlıcı'nın uluslararası bilimsel bir platformda Türkiye adına yer alması, Alanya ve Antalya'da sağlık turizmi, koruyucu sağlık ve sağlıklı yaş alma alanlarında faaliyet gösteren kurumlar arasında bilgi paylaşımının artırılması ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından da önem taşıyor.

HEDEF TURİZMİ 12 AYA YAYMAK

Alanya'nın mevcut turizm kapasitesinin sağlık ve esenlik hizmetleriyle desteklenmesi, turizm faaliyetlerinin yılın 12 ayına yayılması ve yüksek katma değerli hizmet ihracatının artırılması açısından stratejik önem taşıyor.

Alanya merkezli firmaların ve sivil toplum kuruluşlarının uluslararası bilimsel platformlarda temsil edilmesi, bölgenin yalnızca geleneksel bir tatil destinasyonu olarak değil, aynı zamanda sağlık, esenlik ve sağlıklı yaş alma turizminde uluslararası bir merkez olarak konumlandırılması hedefine de katkı sağlayabilecek.

ALANYA SAĞLIK TURİZMİ DERNEĞİ'NDEN TEBRİK

Alanya Sağlık Turizmi Derneği, üyesi Dr. Mustafa Yağlıcı'nın Dünya Spa Organizasyonu Bilim Kurulu'na seçilmesini, Türkiye'nin sağlık ve esenlik turizmindeki uluslararası görünürlüğü ve Alanya'nın sağlık otelciliğine yönelik dönüşüm vizyonu açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Dernek, uluslararası düzeyde önemli bir görev üstlenen Dr. Mustafa Yağlıcı'yı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.