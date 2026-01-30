TÜRK rap müziğinin son dönemdeki en popüler isimlerinden Lvbel C5, önceki akşam Holly Stone Alanya sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Genç rapçi, enerjisi ve sahne performansıyla Alanyalılara unutulmaz bir konser yaşattı. Konser öncesinde Holly Stone Alanya'nın kapısında uzun kuyruklar oluşurken, salon kısa sürede hınca hınç doldu. Sahneye sırtında Türk Bayrağı ile çıkan Lvbel C5, bu anlamlı hareketiyle büyük alkış aldı. Sanatçının bayraklı çıkışı, salonda coşkuyu zirveye taşıdı.

ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN

Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı rapçi, en sevilen ve dillere pelesenk olmuş şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konser boyunca tempo bir an olsun düşmezken, dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Lvbel C5'in sahne enerjisi ve seyirciyle kurduğu bağ geceye damga vurdu. Müzik ve eğlencenin bir an bile durmadığı gecede Holly Stone Alanya, rap müziğin kalbinin attığı adres oldu. Alanya'daki hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirten Lvbel C5, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.