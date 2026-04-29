TİMES Higher Education tarafından yayımlanan 2026 Asya Üniversite Sıralamaları sonuçları, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) uluslararası akademik sistemdeki yerini ve gelişim potansiyelini ortaya koydu. ALKÜ, Asya genelinde 801+ bandında yer alırken, açıklanan performans skorları üniversitenin farklı alanlarda dengeli bir yapı sergilediğini gösterdi. Üniversitenin genel skoru 14.7–23.2 aralığında hesaplandı. ALKÜ’nün özellikle bazı alanlarda dikkat çekici bir potansiyele sahip da ortaya çıktı. ALKÜ; Uluslararasılaşmada 27.2, Araştırma Kalitesinde 22.3, Eğitimde 19.8, Sanayi İş Birliğinde 16.4, Araştırma Ortamında 12.6 oranında yer aldı. Bu dağılım, üniversitenin özellikle uluslararasılaşma alanında güçlü bir temel oluşturduğunu ortaya koyarken, küresel akademik ağlara entegrasyon ve iş birlikleri açısından önemli bir ivme yakaladığının da göstergesi oldu. Aynı zamanda araştırma kalitesi ve eğitim göstergeleri, ALKÜ’nün akademik üretim ve bilgi aktarımı süreçlerinde gelişime açık ve ilerlemeye uygun bir yapı sunduğu da sıralamada yer aldı. Sanayi iş birlikleri ve araştırma ortamı göstergeleri ise, ALKÜ’nün önümüzdeki dönemde büyümesini hızlandırabilecek önemli fırsat alanları olarak öne çıkıyor. Genel tabloya göre ALKÜ, belirli alanlarda oluşturduğu güçlü temel ile birlikte, doğru odaklanma ve stratejik gelişim adımlarıyla uluslararası sıralamalarda hızlı bir yükseliş potansiyeli taşıyan üniversiteler arasında yer aldı. Özellikle araştırma, inovasyon ve uluslararası iş birliklerinin bütünleşmiş şekilde geliştirilmesi, üniversitenin mevcut skorlarını daha yukarı taşıyabilecek en önemli dinamikler olarak değerlendirildi. THE 2026 verileri, ALKÜ’de yakalanan ivmenin sürdürülebilir şekilde büyütülmesi halinde ortaya çıkabilecek güçlü yükseliş potansiyelini açık biçimde ortaya koydu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, elde edilen sonuçların üniversitenin doğru bir gelişim çizgisinde ilerlediğini gösterdiğini söyledi. Rektör Türkdoğan yaptığı açıklamada, “THE 2026 Asya sıralamalarında elde ettiğimiz bu tablo, üniversitemizin sahip olduğu potansiyeli ve doğru yolda ilerlediğini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle uluslararasılaşma, araştırma kalitesi ve eğitim alanlarında ortaya çıkan veriler bizler için son derece önemli. Amacımız; bu güçlü temeli daha ileriye taşıyarak üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası sıralamalarda üst basamaklara çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırma, inovasyon ve uluslararası iş birliklerini daha da güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte akademik üretkenliğimizi artırarak, nitelikli eğitim anlayışımızı geliştirerek ve sektörle olan iş birliklerimizi daha da derinleştirerek sürdürülebilir bir başarı grafiği yakalamayı hedefliyoruz. Üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan ALKÜ ailesine ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

