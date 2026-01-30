Türkiye’de milyonlarca ev hanımını ilgilendiren yeni bir sosyal destek modeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine girdi. Ev içi emeğin ekonomik karşılığının tanınmasını amaçlayan kanun teklifi, belirli şartları sağlayan ev hanımlarına aylık 11.000 TL düzenli ödeme yapılmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması halinde, uzun süredir gelir ve sosyal güvence dışında kalan kadınlar için yeni bir dönem başlayabilir.

EV İÇİ EMEK RESMİ OLARAK TANINACAK

Hazırlanan teklifin temelinde, evde sürdürülen çocuk, yaşlı ve hasta bakımının toplumsal bir değer olduğu yaklaşımı yer alıyor. Herhangi bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan kadınların, bu sorumluluklar nedeniyle iş gücüne katılamadığına dikkat çekiliyor. Düzenleme ile ev hanımlarının aile ekonomisine sağladığı katkının, sosyal destek sistemi içinde karşılık bulması hedefleniyor.

11 BİN TL DESTEK NASIL PLANLANIYOR?

Teklife göre, belirlenen kriterleri karşılayan ev hanımlarına her ay 11 bin TL tutarında düzenli ödeme yapılması planlanıyor. Bu rakamın, mevcut ekonomik şartlar ve asgari ücret dengeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği ifade ediliyor. Amaç, evde bakım yükü nedeniyle gelir elde edemeyen kadınlara sürdürülebilir bir gelir desteği sağlamak.

Düzenlemede ev hanımlarının devlet katkılı prim modeliyle genel sağlık sigortasından yararlanması ve uzun vadede emeklilik hakkı elde etmesi hedefleniyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Özellikle Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi turizm bölgelerinde, mevsimlik çalışma ve ev içi bakım yükü nedeniyle iş hayatının dışında kalan çok sayıda kadın bulunuyor. Söz konusu teklif, bu bölgelerde yaşayan ev hanımları açısından da gelir güvencesi ve sosyal haklar bakımından dikkatle izleniyor.

Kanun teklifinin Meclis’teki görüşme süreci ve nihai şekli, önümüzdeki dönemde netlik kazanacak. Yasalaşma halinde, başvuru şartları ve uygulama detaylarının ayrıca duyurulması bekleniyor.