Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde uzun süredir bulunduğu belirtilen ve son dönemde büyüdüğü aktarılan kitle nedeniyle 17 Mart 2026 sabahı ameliyata alındı. Operasyon haberini kamuoyuna gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Gazeteci Fatih Altaylı ile ilgili dikkat çeken sağlık gelişmesi gündeme oturdu. Edinilen bilgilere göre Altaylı, beyninde uzun süredir bulunduğu belirtilen kötü huylu olmayan ur nedeniyle ameliyata alındı. Operasyonun, 17 Mart 2026 Salı sabahı saat 07.00 civarında başladığı aktarıldı.

AMELİYAT KARARI NEDEN ALINDI?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Altaylı’nın beynindeki kitle cezaevi sürecinde büyüme gösterdi. Kütlenin yaklaşık 2,5 santimetreye ulaştığı ve beyne baskı yapar hale geldiği belirtildi. Bu nedenle ameliyat kararının ertelenmeden uygulandığı ifade edildi.

İlk açıklamalarda, söz konusu oluşumun iyi huylu ya da başka bir ifadeyle kötü huylu olmayan bir kitle olduğu bilgisi paylaşıldı. Ancak büyüme ve baskı nedeniyle cerrahi müdahalenin gerekli hale geldiği bildirildi.

İLK BİLGİLER İSMAİL SAYMAZ'DAN GELDİ

Ameliyat haberini ilk duyuran isimlerden biri gazeteci İsmail Saymaz oldu. Televizyon yayınında yaptığı açıklamada Altaylı’nın sabah saatlerinde operasyona alındığını söyleyen Saymaz, müdahalenin dışarıdan bakıldığında görece sınırlı bir işlem gibi görüldüğünü ancak gelişmelerin yakından izlendiğini aktardı.

Bu tür haberlerde insanlar ister istemez bir durup bakıyor. Çünkü ekranlardan, yazılarından, yorumlarından tanınan bir isim söz konusu olunca sağlık başlığı kısa sürede ülke gündemine yerleşiyor.

SAĞLIK DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Şu ana kadar operasyon sonrası resmi ve ayrıntılı bir sağlık bülteni paylaşılmış değil. Bu nedenle Fatih Altaylı’nın sağlık durumu ile ilgili en net bilgi, ameliyatın devam ettiği ve müdahalenin beynindeki baskı oluşturan kitle nedeniyle yapıldığı yönünde. Yeni açıklamaların gün içinde gelmesi bekleniyor.

Özellikle Türkiye’de kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin sağlık haberleri hızla yayılıyor ama ilk saatlerde bilgi akışı sınırlı kalabiliyor. Burada da tablo biraz öyle. Netleşen başlık, ameliyatın sabah saatlerinde başladığı ve nedeninin beyindeki kütlenin büyümesi olduğu.