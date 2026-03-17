Turizm kenti Alanya'da halkın güvenliğini ve gençlerin sağlığını tehdit eden zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettikleri bir şahsı yakın markaja aldı. Gerçekleştirilen hassas teknik takibin ardından düğmeye basan narko polisi, şüphelinin ikametine şok bir baskın düzenledi.

ZEHİR YUVASINDA 3000 DOZLUK TEHLİKE

Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen detaylı aramalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ve kağıda emdirilmiş tam 3000 içimlik A4 sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Ölümcül etkilere sahip binlerce doz uyuşturucunun sokaklara inmesi son anda engellenirken, hedefteki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINA GÖNDERİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürülen şahıs, buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkarılan şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. İlçe genelinde uyuşturucuya karşı yürütülen bu tavizsiz operasyonlar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.