İçişleri Bakanı Yerlikaya, jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen operasyonları, sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 46 narkotik ve asayiş ekibi, 414 personelin katılımıyla; 23 ilde gerçekleşen operasyonlarda 6 milyon adet yasaklı madde hapı ile 270 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 521 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden yasaklı madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

