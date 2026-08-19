ALANYA’DA OTEL BİLEKLİĞİYLE GİRDİĞİ TESİSTE HIRSIZLIK YAPTI

Alanya’da sahte otel bilekliği kullanarak bir tesisin imkanlarından yararlanan 48 yaşındaki Karen G., sahilde tanıştığı Litvanya uyruklu bir kadının 896 bin TL değerindeki altın kolyesini çaldığı iddiasıyla yakalandı. Daha önce aktardığımız olayın ayrıntılarında şüphelinin otele giriş yöntemi ve yakalanma süreciyle ilgili bilgiler yer aldı.

VATANDAŞLAR KAÇARKEN YAKALADI

Olay, Alanya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ermeni uyruklu Karen G., koluna taktığı sahte otel bilekliğiyle bir otele girdi ve yaklaşık 2 gün boyunca tesis hizmetlerinden faydalandı.

Şüpheli, daha sonra sahilde tanıştığı Litvanya uyruklu Ugne A.’nın boynundaki altın kolyeyi aldığı iddiasıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Karen G.’yi yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

3 FARKLI KİMLİKLE TÜRKİYE’YE GİRDİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Karen G.’nin Türkiye’ye 3 farklı kimlik kullanarak giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan işlem gördüğü belirlendi.

Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğinde tercüman eşliğinde ifadesi alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Karen G., “Hırsızlık” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarından tutuklandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.