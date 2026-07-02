CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan siyasi tartışmalar ve yeni parti iddiaları gündemdeki yerini koruyor. İddialara göre Özgür Özel'e yakın isimlerin yeni bir siyasi oluşum üzerinde çalıştığı öne sürülürken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Gürsel Tekin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

TGRT Haber ekranlarında yayımlanan programda konuşan Tekin, CHP'de yaşanan süreci "geçiş dönemi" olarak nitelendirdi. Partide paralel bir yapı oluştuğu yönündeki değerlendirmelere katılmadığını belirten Tekin, yaşanan krizin yanlış yönetildiğini savundu.

"Daha güçlü ayrılabilirlerdi"

Tekin, mutlak butlan kararının ardından farklı bir strateji izlenmesi halinde ayrılık sürecinin daha güçlü yönetilebileceğini öne sürerek, süreç boyunca yapılan siyasi hamlelerin beklenen sonucu vermediğini ifade etti. Parti tabanı, milletvekilleri ve belediye başkanlarının önemli bölümünün tavrının da beklentilerin dışında şekillendiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ile uzlaşma iddiası

Programda, Özgür Özel'e yakın bazı isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşma zemini aradığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Tekin, bu girişimlerin artık anlamını yitirdiğini savundu. Tekin, yaşanan sert siyasi söylemlerin ardından yeni temasların taraflara katkı sağlamayacağını dile getirdi.

"Belediyelerin çoğu CHP'de kalacak"

Yeni bir parti kurulması ihtimaline ilişkin de konuşan Gürsel Tekin, milletvekilleri ve belediye başkanlarının önemli bölümünün CHP çatısı altında siyaset yapmayı sürdüreceğini iddia etti.

İsim vermekten kaçınan Tekin, kamuoyunu şaşırtabilecek bazı belediyelerin de CHP'de kalma yönünde tavır aldığını öne sürerek, "Şok olabileceğiniz belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağını çok açık şekilde ifade etti." ifadelerini kullandı.

Yeni parti iddiaları ve CHP'deki olası siyasi hareketlilik önümüzdeki günlerde de Türk siyasetinin en çok konuşulan başlıkları arasında yer almaya devam edecek.