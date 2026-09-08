Alanya’da 8 Eylül Salı günü açık ve sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre ilçede günün en düşük sıcaklığının 27 derece, en yüksek sıcaklığının ise 35 derece civarında olması öngörülüyor. Gün boyunca yağış beklenmezken güneşli havanın özellikle öğle saatlerinde daha fazla hissedilmesi bekleniyor.

SICAKLIK ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRACAK

Sabah saatlerinden itibaren yükselmeye başlayacak sıcaklıkların günün ilerleyen bölümünde yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Alanya’nın kıyı kesiminde denizel etkinin de hissedildiği hava koşullarında sıcaklık kadar nem ve rüzgar değerleri de dışarıda hissedilen koşullar üzerinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hissedilen sıcaklık değerinin hava sıcaklığıyla birlikte nispi nem ve rüzgar dikkate alınarak hesaplandığını belirtiyor.

NEM ORANI GÜN İÇİNDE DEĞİŞECEK

İlçede nem oranının gün içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında değişeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yağış ihtimalinin bulunmaması nedeniyle açık havada yapılacak günlük işler, turizm faaliyetleri ve ulaşım açısından yağmur kaynaklı bir olumsuzluk öngörülmüyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE GÜNEŞE KARŞI TEDBİR

Açık ve sıcak havalarda doğrudan güneş altında uzun süre kalınması sağlık açısından risk oluşturabiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle sıcak dönemlerde güneş ışınlarının güçlü olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalma süresinin sınırlandırılmasını öneriyor. Gölgelik alanların tercih edilmesi, açık renkli ve uygun kıyafetler kullanılması ile yeterli miktarda sıvı tüketilmesi sıcak havanın olası etkilerine karşı alınabilecek temel önlemler arasında yer alıyor.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR İÇİN SICAK HAVA UYARISI

Sıcak havanın etkilerine karşı çocukların ve yaşlıların daha dikkatli olması gerekiyor. Uzun süre güneş altında kalınması vücudun ısı dengesini olumsuz etkileyebilirken, ağır fiziksel aktivitelerin günün daha serin saatlerine bırakılması öneriliyor. Açık alanda çalışanların da mümkün olduğunca gölgede mola vermesi ve sıvı kaybını düzenli olarak karşılaması önem taşıyor.

ALANYA'DA AÇIK HAVA ETKİLİ OLACAK

Akdeniz kıyısındaki konumu nedeniyle sıcak hava koşullarının turizmden tarıma kadar günlük yaşamın birçok alanını etkilediği Alanya’da açık hava, sahil ve açık alanlardaki hareketliliğin sürmesini sağlayabilir. Bununla birlikte yüksek sıcaklıklarda özellikle gün ortasında uzun süre güneş altında bulunacak vatandaşların ve ziyaretçilerin kişisel önlemlerini artırması önem taşıyor.

TAHMİNLER GÜNCELLENEBİLİYOR

Meteorolojik tahminler atmosferdeki sıcaklık, nem, basınç, rüzgar ve benzeri verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanıyor ve yeni gözlemler doğrultusunda güncellenebiliyor. Bu nedenle gün içerisinde dışarıda uzun süre kalacakların ve açık alanda çalışma planı bulunanların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahmin ve uyarılarını takip etmesi öneriliyor.