Alanya’nın Tosmur Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Dim Çayı Tosmur mevkiinde kamu malına ve araçlara yönelik gerçekleştirilen saldırıya sert tepki gösterdi. Gece saatlerinde yaşanan olayda tuvaletlerin tahrip edildiğini, Tosmur’da 11, Kestel’de ise 7 aracın lastiğinin bıçaklanarak patlatıldığını belirten Gündoğan, “Buradakilerin size ne zararı var? Burası bir ihtiyaç. Adalet peşinizde, mutlaka adalete teslim olacaksınız” dedi.



'ADALETE TESLİM OLACAKSINIZ'



Alanya’nın Tosmur Muhtarı Yakup Gündoğan, “Gece saat 03.00-03.30 civarında 2-3 kişi Dim Çayı Tosmur tarafında bulunan tuvalette ne varsa kırmışlar. Tosmur sokakta 11 aracın lastiğini bıçakla patlatmışlar. Kestel’de 7 aracın lastiğini patlatmışlar. Buradakilerin size ne zararı var? Burası bir ihtiyaç. Adalet peşinizde, mutlaka adalete teslim olacaksınız” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)