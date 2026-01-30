Alanya’nın Dim Alacami Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan ve girişi olup çıkışı bulunmayan yol, kısa süre içinde ikinci kez ulaşıma kapandı. Önceki gün heyelan meydana gelen güzergâhta, bu kez yoğun şekilde araziden yola akan su sorun yarattı.

ORMANLIK ALANDAN YOLA SU AKTI

Çam ormanlık alandan dere gibi yola akan su, beraberinde çamur, taş ve kayaları sürükledi. Yol tamamen kapanırken, mahalleye ulaşım geçici olarak durduruldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yolun sık sık kapanmasından dolayı mağduriyet yaşandığını dile getirdi.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SAHADA

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yola dolan çamur ve taşları temizlemek için çalışma başlattı. Temizlik ve güvenlik kontrollerinin ardından yolun kontrollü şekilde araç trafiğine açılması planlanıyor. Ancak heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle ekipler bölgede tedbirlerini sürdürüyor.

MAHALLE TEK YOLDAN BAĞLI

Dim Alacami Mahallesi’nin tek ulaşım yolu olması, yaşanan her kapanmada sorunu daha da büyütüyor. Yolun kapalı olduğu süre boyunca acil durumlar ve günlük ulaşım ciddi şekilde aksıyor. Mahalle sakinleri, kalıcı bir çözüm için bölgede kapsamlı bir çalışma yapılmasını istiyor.