Temiz, "Turizm sadece bir otelcilik faaliyeti değil, kentin tamamını kapsayan devasa bir şehir makinesidir" diyerek tüm sektörü birlik olmaya çağırdı. ​Alanya ekonomisinin geleceğine dair hayati uyarılarda bulunan Temiz, ilçenin "para makinesi" olarak görülmekten vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Sektörün tüm bileşenleriyle bir disiplin altına alınması gerektiğini belirten Temiz’in açıklamaları şöyle:

‘TURİZM BİR ŞEHİR DİSİPLİNİDİR’

​Alanya ekonomisinin asıl lokomotifinin inşaat değil, ziraat ve turizm olduğunun altını çizen Mustafa Temiz, ​"Turizm, 'bacasız sanayi' olarak nitelendirilse de basit bir işletme mantığının çok ötesindedir. Turizm; belediyesi, esnafı, çiftçisi ve ulaşımıyla bir bütün teşkil eder. Bu hassas dengenin korunabilmesi için sektörün 'kolay kazanç' kapısı olarak görülmesinden vazgeçilmelidir."

​‘ALANYA’YI PARA MAKİNESİ OLARAK GÖRMEYİN’

​Yatırımların fizibilite yapılmadan, sadece kısa vadeli kâr hırsıyla yapıldığını savunan Temiz, yetkilileri ve yatırımcıları sert bir dille uyardı: ​"Ne ekersen onu biçersin. İlçenin sadece bir 'para makinesi' olarak görülmesi Alanya’nın geleceğini karartıyor. Mülki amirler ve belediye başkanlığı önderliğinde, siyasallaşmadan uzak bir İcra Kurulu kurulması artık kaçınılmazdır."

‘HEM PERSONEL HEM DE PATRON EĞİTİLMELİ’

​Sektördeki en büyük sorunlardan birinin kalifiye eleman ve bilinçsiz işveren olduğunu ifade eden Temiz, çözüm yolunu şu sözlerle gösterdi: ​"Belediye ve odaların iş birliğiyle bir Turizm Meslek Okulu açılmalıdır. Sadece personelin değil, işin ciddiyetini kavraması adına patronların da eğitilmesi gerekiyor. Sertifikası olmayan hiç kimse bu sektörde istihdam edilmemelidir."

‘ODALAR ARTIK KALICI ESERLER ÜRETMELİ’

​Alanya’nın ziraat potansiyelinin turizmle entegre edilmesi gerektiğini ve maliyetleri düşürmek adına bir konserve tesisi kurulması gerektiğini belirten Temiz, yerel odalara sitemde bulundu:

​"Bugüne kadar Alanya için kalıcı bir eser üretildiğini görmedim. Kurumlar artık sorumluluk almalı, ziraat ve turizm entegrasyonu için somut adımlar atılmalıdır."

​‘BAŞKA ALANYA YOK’

​Alanya’da yaşayan ve buradan ekmek yiyen herkesin ‘Alanyalı’ bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Y. Mimar Mustafa Temiz, sözlerini şu kritik uyarıyla noktaladı:

​"Allah’ın sunduğu bu doğal nimetleri akıl ve planlama ile korumak zorundayız. Başka Alanya yok. Bugün başlamazsak yarın çok geç olacak!"