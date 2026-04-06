SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Tropikal Meyve Üreticileri Birliği destekleriyle yürütülen projenin açılış lansmanı ALTSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, üreticiler için en önemli sorunun üretim değil, tanıtım ve pazarlama olduğunu söyledi. Pazarlama ve uluslararası hal konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Hüddoğlu, "Bunun yanında uluslararası fuarlara katıldık. Burada 'GlobalGAP sertifikası var mı, uluslararası üretim yapıyor musunuz?' sorularıyla muhatap olduk. Biz de bunlara cevap vermek için çalıştık. BAKA'nın da destekleriyle ilk etapta 25 üreticimiz için GlobalGAP sertifikası almaya karar verdik" dedi.

Hüddoğlu, üreticilerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bugün bir başlangıç yaptıklarına vurgu yaptı. Tropikal meyvenin hak ettiği değeri görmesini istediklerini dile getiren Hüddoğlu, "Tropikal meyve manavdaki bir ürün değil. Biz bunun katma değerini artırırsak hedeflediğimiz noktalara geleceğiz. Bugün de bir başlangıç yapıyoruz." diye konuştu. BAKA Alanya Temsilcisi Oğuzhan Atalay ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesinde yürütülen programda Dünya Bankası tarafından belirli bölgelerde kullandırılacak kredinin projeler için devreye alındığını bildirdi. Bu kredilerden birinin de tropikal meyve üretimi için hazırlanan proje olduğunu aktaran Atalay, "İklim değişikliği sadece çevreyi değil, toplumların kırılgan kesimlerini de etkiliyor. Kadın ve çocukların yanında üreticilerimiz de bu iklim değişikliğinden etkileniyor. Bu iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve toplum nezdindeki kırılganlıkların azalması anlamında bu proje büyük önem arz ediyor" dedi. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İhsan İnal da 210 bin dekar üretim alanı olan ilçede 5 bin kayıtlı çiftçiyle üretim yaptıkları bilgisini vererek, iyi tarım ve GlobalGAP tarımsal üretimin çevreye, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen izlenebilir ve sürdürülebilir yöntemlerle yapılan kritik sistemler bütünü olduğunu belirtti.

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç ise Alanya'nın tarımsal alanda dünden bu yana köklü mazisi olduğunu söyledi.

Alanya'nın yıllar önce muzla tanışıp onu ticari değere ulaştırdığını anımsatan Kılıç, "Tarımda 2000'li yıllardan sonra örtü altı üretim gelişti. Seracılığın gelişmesiyle de ilçede üreticiler farklı tropikal meyvelerle tanıştı. İklimsel özelliklerinden dolayı tropik bölgelere göre ilçemizde yetişen ürünler daha yüksek aromaya sahip. Bunu iyi tarım uygulamaları ve sertifikasyonlarla daha iyi noktaya getirerek farklı pazarlara ulaştırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından tropikal meyve üreticilerine GlobalGAP ve iyi tarım uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirildi.

Kaynak: AA