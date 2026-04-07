Broşür ve çeşitli hediyelerin dağıtıldığı stantta vatandaşlara; kanser türleri, belirtileri ve korunma yolları hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplumda duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ve hastane yönetimi de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ,“Kanser türleri, belirtileri, izlenecek tedavi süreçleri ve korunma yöntemleri hakkında halkımızı bilinçlendirmeye devam ediyoruz. Toplum bilincinin gelişmesi, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerden biridir. Kanser, kalp ve damar hastalıklarından sonra en çok ölüme neden olan hastalık gruplarından biridir. Ancak özellikle vurgulamak isterim ki günümüzde birçok kanser türü erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir, hatta tamamen iyileştirilebilir. Dünya genelinde erkeklerde en sık prostat, akciğer ve kalın bağırsak kanserleri görülürken; kadınlarda en sık meme, akciğer ve kalın bağırsak kanserleri görülmektedir. Erken teşhis, kanserle mücadelede en güçlü silahımızdır. Meme, rahim ağzı ve kalın bağırsak gibi birçok kanser türünde düzenli tarama programları sayesinde hastalık başlangıç aşamasında tespit edilebilmektedir. Bu da tedavi başarısını önemli ölçüde artırmaktadır. Unutmayın, yarın çok geç olabilir. Erken teşhis hayat kurtarır. Bizler, sizlerin sağlığının takipçisi olmaya ve her zaman yanınızda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Alanya EAH BÜLTEN