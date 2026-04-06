​HUKUKÇU KİMLİĞİNE ELEŞTİRİ

​AK Parti Grup Sözcüsü Alaaddin Işık, CHP’li Karagöz’ün bir hukukçu olduğunu hatırlatarak, yapılan açıklamaların hukuki ve fiili gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti. Işık, bir hukukçunun toplumu doğru bilgilendirmesi gerektiğini savunarak, Karagöz’ün açıklamalarını anlamakta güçlük çektiğini belirtti.

​TEDBİRLERİN GEÇMİŞİ VE YASAL DAYANAĞI

​Işık, söz konusu tasarruf tedbirlerinin yeni alınmış bir karar olmadığını vurguladı. Bu düzenlemenin 30 Haziran 2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Işık, bu nedenle konunun mevcut CHP’li belediye yönetimleriyle doğrudan bir ilgisi bulunmadığını, kısıtlamaların tüm kamu kurumlarını kapsayan genel bir devlet politikası olduğunu dile getirdi.

​GÜNCEL GENELGENİN İÇERİĞİ

​17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan güncel genelgeye de değinen Işık, yeni düzenlemede hizmeti engelleyen bir durumun aksine, yerli ve elektrikli araç kullanımının teşvik edilmesi gibi modern ve ekonomik eklemelerin yapıldığını belirtti. Işık, bu durumun bir engel değil, bir dönüşüm hamlesi olduğunu savundu.

​İCRAAT VE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

​Hizmet üretemeyen yerel yönetimin "tasarruf tedbirleri" arkasına sığındığını iddia eden Alaaddin Işık, vatandaşın mazeret değil icraat beklediğini söyledi. Yapılamayan işlerin mazeretlerle örtülmeye çalışılmasının kamuoyu nezdinde karşılığı olmadığını belirten Işık, belediye yönetimini somut projeler üretmeye ve vatandaşın sorunlarına çözüm sunmaya davet etti. (Sudi ÇANDIR)

