ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından yükselen akaryakıt fiyatları, Alanya’da ulaşım maliyetlerini artırdı. Artan giderler nedeniyle taksimetre tarifeleri güncellenirken, yeni fiyatlar dün gece itibarıyla yürürlüğe girdi.

'ESNAF ZOR DURUMDA'

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, yaşanan gelişmelerin sektörde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirterek, "Yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle şoför esnafı, kamyoncu, otobüsçü ve taksiciler zor durumda. Bu artışlar tüm fiyatlara yansıyor. Özellikle şehirlerarası çalışan otobüs ve kamyon esnafı, trafik cezalarının artması ve İran’da başlayan savaşın etkisiyle yükselen yakıt fiyatları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor. Bir tarafta cezalar, diğer tarafta yakıt fiyatları var. Bu kesimler artık patlama noktasına gelmiş durumda. Hiç olmazsa cezalar konusunda devletimizin geri adım atmasını bekliyoruz. Taksimetre ücretlerine de zam yapıldı. Taksimetreyi dün geceden itibaren ayarladık. Kısa mesafe 250 TL, açılış 60 TL, kilometre ücreti 70 TL oldu. Esnafı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Ancak zamlar bu şekilde devam ederse yeniden güncelleme yapmak zorunda kalabiliriz" dedi. (Şerife ÇOBAN)

