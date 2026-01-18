Türkiye genelinde moto kurye sektöründe bir süredir devam eden ücret gerilimi, bugünden itibaren (18 Ocak) büyük bir eyleme dönüştü. Şirketlerin teklif ettiği zam oranlarını yetersiz bulan binlerce kurye, 18-19 ve 20 Ocak tarihlerini kapsayan üç günlük "kontak kapatma" eylemini başlattı. Alanya gibi yeme-içme ve e-ticaret trafiğinin yoğun olduğu turizm kentlerinde, vatandaşların bu süreçte ciddi teslimat sorunları yaşaması bekleniyor.

120 BİN LİRA TARTIŞMASI VE SAHADAKİ ACI GERÇEKLER

Krizin perde arkasında ise şirketlerin iddiaları ile çalışanların cebine giren para arasındaki dev uçurum yatıyor. Şirket kanadı, kuryelerin aylık brüt gelirlerinin 120 bin lirayı bulduğunu öne sürerek zam taleplerine direnç gösteriyor. Ancak direksiyon başındaki kuryeler için tablo hiç de öyle değil. Paket başı ortalama 70 lira kazandıklarını belirten çalışanlar, günde sadece yakıt masrafını çıkarabilmek için bile en az 6 paket teslim etmek zorunda kaldıklarını vurguluyor. Kuryeler, açıklanan rakamların sahadaki gerçek maliyetleri ve yaşam zorluğunu gizlediğini savunuyor.

ALANYA’DA TESLİMATLAR KİLİTLENEBİLİR

Eylemin etkisi sadece ücret tartışmasıyla sınırlı kalmayacak. Akaryakıt, bakım masrafları ve artan yaşam maliyetleri altında ezildiklerini belirten kuryelerin bu toplu direnişi, hizmet sektörünü kilitleme riski taşıyor. Özellikle online yemek siparişleri, market alışverişleri ve kargo teslimatlarında 3 gün boyunca ciddi gecikmeler veya iptaller yaşanabileceği belirtiliyor. Tüketicilerin acil ihtiyaçlarını ve sipariş planlamalarını bu "hizmet kesintisi" ihtimaline göre yapmaları gerektiği uyarısı yapılıyor.