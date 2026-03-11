Küresel ölçekte yaşanan savaşlar ve jeopolitik gerilimler, finans piyasalarında doğrudan etkiler yaratabiliyor. Bu tür dönemlerde yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşarak güvenli liman olarak görülen varlıklara yöneliyor. Altın da bu güvenli limanların başında geliyor.

Ekonomistler, savaş ve siyasi krizlerin arttığı dönemlerde yatırımcı davranışlarının değiştiğini ve bunun da altın fiyatlarında yükselişe yol açabildiğini belirtiyor.

SAVAŞ DÖNEMLERİNDE ALTINA TALEP ARTIYOR

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde piyasalarda belirsizlik artıyor. Bu belirsizlik ortamında yatırımcılar genellikle hisse senetleri ve riskli yatırım araçlarından uzaklaşarak daha güvenli gördükleri varlıklara yöneliyor.

Altın, tarih boyunca ekonomik krizler, savaşlar ve finansal dalgalanmalar sırasında değerini koruyan bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu nedenle küresel kriz dönemlerinde altına olan talep artabiliyor.

ONS ALTIN VE DÖVİZ KURU BELİRLEYİCİ

Türkiye’de altın fiyatları yalnızca küresel gelişmelerden değil, aynı zamanda ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru üzerinden de şekilleniyor.

Örneğin küresel bir çatışma ortamında ons altın yükselirse, buna paralel olarak Türkiye’de gram altın fiyatı da artış gösterebilir. Ancak döviz kurundaki hareketler de fiyatların yönünü belirleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

HER SAVAŞ OTOMATİK OLARAK ALTINI YÜKSELTMEYEBİLİR

Ekonomi çevreleri, savaşın altın fiyatlarını her zaman otomatik olarak yükseltmediğini de vurguluyor. Savaşın kapsamı, küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve piyasalardaki beklentiler fiyatların yönünü belirleyebiliyor.

Özellikle büyük ekonomileri doğrudan etkileyen çatışmalar veya enerji piyasalarını etkileyen krizler, altın fiyatlarında daha güçlü hareketlere yol açabiliyor.

YATIRIMCILAR BELİRSİZLİKTE ALTINA YÖNELİYOR

Piyasa uzmanlarına göre küresel belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar portföylerini korumak için altına yönelme eğilimi gösterebiliyor. Bu durum da talep artışı nedeniyle fiyatların yükselmesine neden olabiliyor.

Özellikle Türkiye’de hem döviz kuru hem de ons altın fiyatı birlikte hareket ettiğinde gram altın fiyatlarında daha belirgin artışlar görülebiliyor.

Bu nedenle savaş ve jeopolitik gerilimler, finans piyasalarında sadece enerji fiyatlarını değil, aynı zamanda altın ve döviz piyasalarını da doğrudan etkileyen gelişmeler arasında yer alıyor.