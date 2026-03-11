Döviz piyasasında hareketlilik sürüyor. 11 Mart itibarıyla dolar/TL kuru yaklaşık 32,10 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gün içinde küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerine bağlı olarak kurda küçük dalgalanmalar yaşanabiliyor.

Türkiye’de döviz kurlarındaki değişim, özellikle ithalat maliyetleri, akaryakıt fiyatları ve altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu nedenle dolar kuru hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

11 MART GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

11 Mart itibarıyla piyasada öne çıkan bazı döviz kurları şöyle:

Dolar (USD/TRY): 32,10 TL

Euro (EUR/TRY): 35,00 TL civarında

Sterlin (GBP/TRY): 41,00 TL civarında

Döviz fiyatları bankalar ve döviz büroları arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

DOLAR KURUNU NELER ETKİLİYOR?

Dolar kurunun yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında enflasyon verileri, merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel ekonomik gelişmeler yer alıyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları, doların küresel değerini etkileyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Türkiye’de ise ekonomik veriler, dış ticaret dengesi ve finans piyasalarındaki gelişmeler dolar/TL kurunun hareketinde etkili oluyor.

ALANYA’DA DÖVİZ TAKİBİ YOĞUNLAŞTI

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya gibi turizm bölgelerinde döviz hareketleri daha da yakından takip ediliyor. Oteller, turizm işletmeleri ve döviz büroları özellikle dolar ve euro kurundaki değişimleri günlük olarak izliyor.

Uzmanlar, döviz işlemi yapacak vatandaşların işlem öncesinde anlık piyasa verilerini kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.