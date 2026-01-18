Fenerbahçe Spor Kulübü’nün “Her Deplasman Bir Okul” projesi, bu hafta Alanya deplasmanı öncesinde Kestel Mahallesi’nde hayat buldu. Sarı-lacivertli kulübün Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, Akdeniz İlkokulu ve Ortaokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışı için ilçeye çıkarma yaptı. 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (UNİFEB) Mersin yapılanmasının katkılarıyla tamamlanan projenin açılış törenine, yerel bürokrasinin talepleri damga vurdu.

‘FENERBAHÇENİN ALANYA’DA İZİ OLMALI’

Açılış töreninde söz alan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Fenerbahçe yönetimine doğrudan bir çağrıda bulundu. Alanya genelinde 246 okulun eğitim verdiğini hatırlatan Yılmaz, ilçedeki en büyük eksiğin bir "Fenerbahçe İlkokulu" olduğunu vurguladı. Yılmaz, sarı-lacivertli camiadan Alanya’ya tam teşekküllü bir okul kazandırılması beklentisini, "İlçe Milli Eğitim olarak sizlerden bu yatırımı bekliyoruz, gerçekleşeceğinden şüphemiz yok" sözleriyle dile getirdi. Bu talep, törende bulunan Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu tarafından da desteklendi. Konukçu, "Memleket sevdası Fenerbahçe sevdasıdır" diyerek okul talebinin arkasında durduklarını belirtti.

SARAN'DAN ESPRİLİ YANIT

Alanya’dan yükselen bu ısrarlı okul talebi karşısında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, hem gerçekçi hem de esprili bir üslupla yanıt verdi. Deplasman şehirlerinde çocuklarla buluşmanın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu belirten Saran, büyük ölçekli okul yatırımları için taraftarı üzecek bir gerçeğe işaret etti. Saran, "Her deplasmanda bir okul yapmaya kalkarsak transfer yapamayız. Tutamayacağımız sözü vermeyelim" diyerek kulübün önceliklerini hatırlattı.

KIRSALDAKİ ÖĞRENCİLERE VEFA VURGUSU

Kestel’deki açılışın özellikle kırsal bölgeden gelen öğrencileri kapsamasının projeyi daha anlamlı kıldığını belirten Saran, öğrencilere "Gencecik umutları görünce istikbalimizi görüyorum" diye seslendi. Alanya deplasmanından 3 puanla dönmenin çok şeyi değiştireceğine inandığını söyleyen Saran, kütüphanenin öğrencilere ve Alanya’ya hayırlı olmasını diledi. Törende Fenerbahçe sevgisinin Alanyaspor sevgisinden sonra ikinci sırada geldiğine vurgu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise, projenin "fair play" ruhuna katkı sağlayacağının altını çizdi.