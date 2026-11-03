‘ALTI BOŞ VE MESNETSİZ BİR ÇAĞRI’

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında bilinçli şekilde gündeme getirilen "muhtarlıklar lağvedilsin" çağrılarını eleştiren Alanya Muhtarlar Derneği Başkanı Rüştü Vural, şu değerlendirmelerde bulundu: "Özellikle bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında sıklıkla karşılaştığımız 'muhtarlıklar lağvedilsin' şeklindeki kampanya, maalesef altı boş ve mesnetsiz bir çağrıdır. Osmanlı dönemine, 18. yüzyıla kadar uzanan ve yerel demokrasinin, yerinde hizmetin bel kemiği konumundaki muhtarlık müessesesi kurumsallaşmıştır. Türkiye’nin hemen her noktasında halkın birinci ağızdan sorunlarıyla ilgilenilen ilk umut kapısıdır. Muhtarlık gereksiz ve işlevini yitirmiş bir meslek asla değildir. Ülkemizin hemen her köyünde, kasabasında, mahallesinde vatandaşların dertlerine çare, sorunlarına çözüm aradığı ilk kapıdır. Muhtar bir kişi değil halkın ta kendisi, azalarıyla birlikte mahallenin resmi dili ve çözüm kapısıdır."

‘VATANDAŞIN SEVİNÇTE VE KEDERDE İLK YOL ARKADAŞIYIZ’

Muhtarların vatandaşların hayatındaki kritik rolüne dikkat çeken Rüştü Vural, muhtarların toplumun her kesimiyle iç içe olduğunu belirtti:"Vatandaşlarımızın cenazesinde, düğününde, mutlu ve mutsuz her anında fedakâr muhtarlarımız vardır. Sorunları birinci elden kurumlara ileten ve halka hizmet için gece gündüz demeden ter döken muhtarlardır. Bu kurumlar yüz yıllardır ülkemizde vardır ve bundan sonra da olacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR VE MOTİVASYON VURGUSU

Devlet yetkililerinin muhtarlık müessesesine verdiği öneme işaret eden Başkan Vural, son yıllarda özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapıldığını hatırlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte özlük haklarımızda muazzam iyileştirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanımız yerel demokrasiyi ve onun ilk temsilcisi olan muhtarlık müessesesini çok önemsemektedir. Bazı kişi ve grupların akıl ve gerçeklikten uzak bu çağrılarının temeli boştur. Sadece bazı arkadaşlarımızın motivasyonunu düşürmeye, hatta hizmet yolundaki çalışmalarına sekte vurma amacı taşımaktadır. Ancak hiçbir muhtarımız bu söylentilerin etkisinde kalarak mahallelerini asla ihmal etmez, etmeyecektir. Buradan başta ülkemizin yedi bölgesinde ve Alanya'mızda fedakârca çalışan muhtarlarımıza saygılarımı sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

MUHTARLIĞIN TARİHÇESİ VE TÜRKİYE’DE MUHTAR SAYISI

Osmanlı'da ve Türkiye'de muhtarlık teşkilatı köklü bir geçmişe sahiptir: Osmanlı İmparatorluğu'nda muhtarlık müessesesi ilk olarak 1829 yılında (II. Mahmud döneminde) İstanbul'da kurulmuştur. 1829'daki ihtiyat ve Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin iaşesi gibi düzenlemeler sırasında mahallelerdeki düzeni sağlamak amacıyla ilk kez Üsküdar, İstanbul ve Eyüp'te muhtarlıklar ihdas edilmiştir. Köylerde ise muhtarlık teşkilatı ilk defa 1833 yılında Kastamonu'da uygulamaya konulmuş, ardından 1871 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanunu ile Osmanlı topraklarında genel bir yapıya kavuşmuştur. Cumhuriyet döneminde de muhtarlık müessesesi yerel demokrasinin temel taşı olarak korunmuş; köyler için 1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanunu, mahalleler için ise muhtarlık statüsünü güçlendiren modern düzenlemelerle bugünkü kurumsal yapısına ulaşmıştır

İçişleri Bakanlığı Muhtar Bilgi Sistemi ve resmi verilere göre, Türkiye genelinde mahalle ve köy muhtarlıkları olmak üzere 50.400'ün üzerinde resmi muhtar aktif olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda ülke genelinde on binlerce mahalle ve köy muhtarı, vatandaşların kamu kurumları ile arasındaki en hızlı ve güvenilir köprü olmaya devam etmektedir. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi