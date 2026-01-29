Bu kapsamda ekipler, “Farkında Ol, Oltaya Gelme” projesi çerçevesinde Dinek Mahallesi lunapark civarı ile Kadıpaşa Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda vatandaşlara yüz yüze bilgilendirme yapılırken, güncel dolandırıcılık yöntemlerini içeren broşürler dağıtıldı. Ayrıca şüpheli durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda detaylı bilgilendirme sağlandı. Yetkililer, kendisini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da kişisel bilgi talep eden şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışmalarının farklı mahallelerde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi