Ara tatil döneminde gerçekleştirilen ve tatil havasında geçen kamp programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Alanya Müftüsü Mehmet Seven, gençliğin dini, ahlaki ve milli değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür kampların gençlerin kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Kamp süresince öğrencilere yönelik Kur’an-ı Kerim, Siyer, Hadis, İnanç, İbadet ve Ahlak dersleri verildi. Alanında yetkin din görevlileri ve rehberler eşliğinde yapılan bu derslerde, gençlerin hem dini bilgi düzeylerinin artırılması hem de değerler eğitiminin pekiştirilmesi hedeflendi.

Eğitim programlarının yanı sıra gençlerin sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de gerçekleştirildi. Ayrıca kamp kapsamında temizlik, hijyen, ilk ve acil yardım konularında bilgilendirme eğitimleri verilerek öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri temel beceriler kazanmaları sağlandı. Kamp programı, Alanya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanımaya yönelik düzenlenen gezilerle renklendi. Bu çerçevede Alanya Kalesi, Damlataş Mağarası, Süleymaniye Camii ve Kızılkule ziyaret edilerek gençlere hem tarih bilinci kazandırıldı hem de keyifli anlar yaşatıldı. Üç gün süren kamp, gençlerin manevi, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan dolu dolu etkinliklerle tamamlandı. Kamp sonunda öğrenciler memnuniyetlerini dile getirirken, veliler de böyle anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapan Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’ne teşekkür etti. Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Turan Topçuoğlu, gençlere yönelik “Gençliğe Değer” anlayışıyla düzenlenen faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek kampın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.