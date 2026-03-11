AFAD verilerine göre sabah saatlerinde Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Türkiye’nin farklı noktalarında zaman zaman hissedilen sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Denizli’nin Buldan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem sabah saat 07.42’de kaydedildi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

AFAD DEPREMİ DUYURDU

AFAD’ın resmi deprem verilerine göre merkez üssü Denizli Buldan olan sarsıntının büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar sabah saatlerinde hissedilen sarsıntıyla kısa süreli panik yaşadı. Yetkililer, şu ana kadar olumsuz bir ihbar yapılmadığını bildirdi.

Öte yandan Türkiye genelinde son günlerde yaşanan orta büyüklükteki depremler sonrası vatandaşlar “Denizli Buldan depremi kaç büyüklüğünde?” ve “Denizli’de deprem oldu mu?” sorularını internet üzerinden sıkça araştırmaya başladı.

Yetkililer, deprem sonrası gelişmelerin AFAD ve ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini belirtti.

DEPREMLER VATANDAŞI TEDİRGİN EDİYOR

Uzmanlar, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak küçük ve orta büyüklükteki depremlerin olağan olduğunu belirtiyor. Bu tür sarsıntıların büyük depremlerle doğrudan ilişkilendirilemeyeceğini ifade eden uzmanlar, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarını takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

Bölgede depremle ilgili gelişmeler yakından izlenirken, AFAD ve yerel ekiplerin sahadaki durumu kontrol ettiği bildirildi.