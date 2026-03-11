Küresel enerji piyasalarında petrol fiyatları yatırımcıların ve akaryakıt tüketicilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 11 Mart itibarıyla Brent petrol fiyatı yaklaşık 82 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ham petrolü (WTI) ise 78 dolar civarında seyrediyor.

Petrol fiyatlarındaki değişim, Türkiye’de özellikle benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Döviz kurundaki hareketler de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde etkili oluyor.

KÜRESEL GELİŞMELER PETROL FİYATLARINI ETKİLİYOR

Enerji piyasalarında fiyatların yönünü belirleyen başlıca faktörler arasında küresel arz-talep dengesi, OPEC+ üretim politikaları ve jeopolitik gelişmeler yer alıyor. Özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler ve büyük ekonomilerin enerji talebi, petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açabiliyor.

Analistler, petrol fiyatlarının kısa vadede ekonomik büyüme beklentileri ve enerji talebine bağlı olarak hareket etmeye devam edebileceğini değerlendiriyor.

TÜRKİYE’DE AKARYAKIT FİYATLARINA YANSIMASI

Brent petrol fiyatı ve döviz kuru birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zaman zaman değişiklikler yaşanabiliyor. Akaryakıt fiyatları; rafineri çıkış fiyatı, vergiler ve dağıtım maliyetleri dikkate alınarak belirleniyor.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Alanya gibi turizm bölgelerinde akaryakıt fiyatlarındaki değişim, hem ulaşım maliyetlerini hem de turizm sektöründeki işletmeleri yakından ilgilendiriyor.

Uzmanlar, petrol piyasasında yaşanacak küresel gelişmelerin önümüzdeki dönemde akaryakıt fiyatlarına yansıyabileceğini belirtiyor.