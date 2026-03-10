​Alanya’da gayrimenkul piyasası sert bir virajdan geçiyor. Savaş döneminde yaşanan yoğun göç dalgasıyla tavan yapan ve yerel halk için barınma krizine dönüşen yüksek kira fiyatları, son dönemdeki gelişmelerle birlikte gerilemeye başladı.

‘BİN 500 EUROLUK KİRALAR HAYAL OLDU’

​Sektörün deneyimli isimlerinden Omran Property ortağı Kamile Bal, piyasadaki güncel durumu değerlendirerek kiracıları rahatlatacak açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda yabancıların yoğun talebiyle kiraların kontrolsüz yükseldiğini belirten Bal, şu ifadeleri kullandı:

​"Yabancıya ikamet yasağının getirilmesi ve ardından Rusya ile Ukrayna’ya yönelik başlayan tersine göç, kira fiyatlarına doğrudan yansıdı. Artık o eski, astronomik rakamlar hayal oldu. Yeni projelerin birçoğu tamamlanmış olmasına rağmen doluluk oranları düşük seyrediyor."

​FİYAT ARALIĞI: 15 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

​Piyasadaki arz fazlası, her bütçeye uygun seçeneklerin doğmasını sağladı. Kamile Bal’ın verdiği bilgilere göre, dairenin konumuna ve sosyal donatılarına göre standart daireler: 15 bin TL’den başlayan fiyatlarla kiracı bulabiliyor.

​Lüks ve sosyal donatılı projeler konfor seviyesine göre kiralar 40 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

​EV SAHİPLERİNİN YENİ KRİTERİ: GÜVEN

​Fiyatların belli bir seviyeye oturmasıyla birlikte ev sahiplerinin önceliği de değişti. Eskiden yüksek kira bedelini ön planda tutan mülk sahipleri, artık ödeme düzenini garanti altına almak istiyor. ​Kamile Bal, "Ev sahipleri 15 bin TL ve üzeri rakamları kanıksamış durumda ancak artık paradan çok garanti arıyorlar. Bu nedenle devlet memurları, emekliler ve kurumsal firma çalışanları kiracı seçiminde en çok tercih edilen gruplar haline geldi" diyerek piyasadaki yeni kriterin ‘güvenilirlik’ olduğunu vurguladı.