Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği yönündeki açıklama kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Gazeteci Fatih Altaylı’nın yazısı sonrası sosyal medyada geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi.

Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden biri olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan bilgilerle yeniden gündeme geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında Ortaylı’nın bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşadığını belirterek okuyuculara dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Altaylı, yazısında Ortaylı’nın birkaç gündür doktor gözetiminde tedavi gördüğünü ifade ederken, sevenlerinden dua ve iyi dilek istedi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Ortaylı için geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı.

FATİH ALTAYLI’DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Fatih Altaylı yazısında Ortaylı ile olan dostluğuna da değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Canımın parçası, çok sevgili dostum İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi eksik etmeyin.”

Bu açıklama kısa sürede gündeme taşındı. Özellikle “İlber Ortaylı sağlık durumu son dakika” ve “İlber Ortaylı hastalığı ne” gibi aramalar internet üzerinde hızla yükselmeye başladı.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin şu ana kadar ailesi veya tedavi gördüğü hastane tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak yakın çevresinden gelen bilgilere göre ünlü tarihçinin doktor kontrolünde tedavisi sürüyor.

Türkiye’de tarih, kültür ve akademi alanında geniş bir kitle tarafından yakından takip edilen Ortaylı’nın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor.

Bazen böyle haberler yayıldığında insanlar kısa bir süre durup düşünür. Sosyal medyada binlerce mesaj yazılıyor, “geçmiş olsun hocam” diyenler… tanımayanlar bile yazıyor.

Herkesin aklındaki soru ise aynı: İlber Ortaylı’nın sağlık durumu nasıl? Şimdilik kesin bir bilgi yok.

…

Gözler önümüzdeki günlerde yapılabilecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.