Antalya güne şok bir yolsuzluk operasyonuyla uyandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Döşemealtı Belediyesi’ne yönelik düğmeye bastı. Hedefte, kurumun geçmiş dönemdeki milyonlarca liralık ihale süreçleri var.

MİLYONLUK İHALELERDE SAHTE FİŞ SKANDALI

Soruşturmanın merkezinde, dev bütçeler ayrılan sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları yer alıyor. İddialara göre, yüklenici firmalar ile belediye arasında kurulan sistemde eksik imalat yapıldı, aynı iş için defalarca mükerrer ödeme belgesi düzenlendi ve sahte kantar fişleri devreye sokuldu. Yapılan incelemeler sonucunda ilk ihalede 66 milyon 569 bin 626 lira, ikinci ihalede ise 55 milyon 841 bin 50 liralık dev bir açık saptandı. Toplam kamu zararının tam 125 milyon 392 bin lirayı bulduğu tespit edildi.

ESKİ BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNE YAKALAMA KARARI

Dosya kapsamında, dönemin Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç başta olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kara listede iki eski belediye başkan yardımcısı, sekiz belediye çalışanı, altı firma personeli ve beş belediye meclis üyesi bulunuyor. Emniyet güçlerinin eş zamanlı baskınları sürerken, zanlılardan birinin halihazırda cezaevinde olduğu, iki ismin ise Türkiye sınırları dışında bulunduğu ortaya çıktı.

ALANYA KAMUOYU DA YAKINDAN İZLİYOR

Antalya siyasetini derinden sarsan bu dev operasyon, Alanya’da da geniş yankı buldu. Özellikle yerel yönetimlerin ihale şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımı tartışmalarını yeniden alevlendiren bu kritik gelişme, Alanya kamuoyu ve yerel idareciler tarafından dikkatle takip ediliyor. İl genelindeki altyapı yatırımlarının güvenilirliği açısından büyük önem taşıyan soruşturmada, ifade işlemlerinin ardından yeni detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.