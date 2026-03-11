Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Konya deprem son dakika gelişmesine göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Çimen Mahallesi yakınlarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 11 Mart 2026 günü saat 09.59’da kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ CİHANBEYLİ

Paylaşılan verilere göre sarsıntının merkez üssü Konya Cihanbeyli ilçesi Çimen bölgesi olarak açıklandı. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Deprem koordinatları ise 39.0325 enlem ve 32.5278 boylam olarak paylaşıldı. Sarsıntı özellikle Cihanbeyli ve çevresindeki yerleşimlerde hissedildi.

KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Sabah saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yetkililer bölgede gelişmeleri takip ederken, depremle ilgili resmi kurumların açıklamaları da yakından izleniyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Yer: Çimen – Cihanbeyli (Konya)

Tarih: 11 Mart 2026

Saat: 09:59:50

Büyüklük: 4.2

Derinlik: 5.0 km

Enlem: 39.0325

Boylam: 32.5278