Altın piyasası 11 Mart sabahına hareketli başladı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’de gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Güvenli liman olarak görülen altına talep sürerken, yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Özellikle son dönemde enflasyon ve küresel ekonomik belirsizlikler, altına olan ilgiyi artırmış durumda. Alanya’da kuyumcu esnafı da vatandaşların hem yatırım hem de düğün sezonu öncesi fiyatları sık sık kontrol ettiğini ifade ediyor.

11 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

11 Mart itibarıyla piyasalarda öne çıkan altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 3.450 TL civarında

Çeyrek altın: 5.650 TL civarında

Yarım altın: 11.300 TL civarında

Tam altın: 22.500 TL civarında

Cumhuriyet altını: 23.200 TL civarında

Fiyatlar serbest piyasa ve kuyumcular arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

ALTINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Uzmanlara göre altın fiyatlarında kısa vadede küresel faiz politikaları, dolar endeksi ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olmaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına yönelik beklentiler, ons altın fiyatında hareketliliğe yol açabiliyor.

Ons altındaki değişim ve döviz kurundaki hareketler, Türkiye’de doğrudan gram altın fiyatına yansıyor.

ALANYA’DA ALTIN TALEBİ ARTIYOR

Turizm sezonuna yaklaşılması ve düğün hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Alanya’da kuyumcu vitrinlerinde de hareketlilik görülüyor. Özellikle çeyrek altın ve gram altın, küçük yatırımcı ve düğün alışverişi yapan vatandaşların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Piyasa uzmanları, altın alım satımı yapacak vatandaşların anlık fiyatları takip etmesi ve işlem yapmadan önce kuyumculardan güncel rakamları kontrol etmesi gerektiğini hatırlatıyor.