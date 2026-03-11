Ortadoğu'da ipler tamamen koptu ve bölge kelimenin tam anlamıyla ateş çemberine döndü. İran, "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 37. dalgasıyla, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik bugüne kadarki en yıkıcı ve yoğun misillemesini gerçekleştirdiğini tüm dünyaya ilan etti. İki tonluk devasa balistik başlıklar taşıyan Hürremşehr füzelerinin kullanıldığı ve üç saatten fazla süren operasyonda, Tel Aviv'in güneyi, Kudüs ve Hayfa'daki kritik askeri tesisler vuruldu. Tahran yönetiminin hedef tahtasında sadece İsrail yoktu; ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu ile Katar, Kuveyt ve Kuzey Irak'taki askeri üsleri de ağır bombardıman altına alındı. Kadr, Hayberşiken ve Emad füzeleriyle ABD'nin operasyonel altyapısının imha edildiği öne sürüldü.

ALANYA'DA GÖZLER KÜRESEL KRİZDE

Bölgedeki bu eşi görülmemiş gerilim, binlerce kilometre ötedeki turizm başkenti Alanya'da da nefeslerin tutulmasına neden oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin piyasalara yönelik "enflasyonist tsunami" uyarısı ve krizin 1973, 1979 ve 1990'daki petrol ile savaş krizlerinin toplamından bile daha büyük bir ekonomik çöküş yaratabileceğini belirtmesi, yerel ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Körfez'den petrol akışının durdurulacağı yönündeki gelişmelerin küresel ulaşım ve enerji maliyetlerini fırlatma ihtimali, yaklaşan turizm sezonuna hazırlanan Alanya'daki esnaf ve turizmciler tarafından büyük bir tedirginlikle izleniyor.

BÖLGEDE SANSASYONEL GELİŞMELER PEŞ PEŞE

Sıcak çatışma dalgası diğer ülkelere de sıçramış durumda. İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kalbi sayılan Aişe Bekkar bölgesinde çok katlı bir binayı hava saldırısıyla hedef alarak sivil yerleşim alanlarını vurdu. Gökyüzünün savaş alanına döndüğü Kuveyt'te ise hava sahasına sızan tam 8 insansız hava aracı imha edildi. Önceki gün yaşanan dehşetin bilançosu da netleşmeye başladı; ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın saldırılarında 8'i ağır olmak üzere tam 140 Amerikan askerinin yaralandığını doğrulayarak durumun vahametini gözler önüne serdi.

KÖRFEZ'DE PETROL VE MAYIN DEHŞETİ

Diplomatik arenada ve askeri hatlarda kırmızı alarm verilmiş durumda. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi ve İngiliz mevkidaşlarıyla acil koduyla savunma önlemlerini masaya yatırdı. Öte yandan, Katar'ın başkenti Doha'da duyulan peş peşe şiddetli patlamalar ve İran Devrim Muhafızları'nın savaş bitene kadar Körfez'den petrol çıkışına kesinlikle izin vermeyeceği resti küresel paniği tırmandırdı. Amerikan basınına yansıyan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayarak ticari gemi geçişlerini tamamen felç edeceği yönündeki iddialar, tüm dünyada olduğu gibi ulaşıma ve tedarik zincirine sıkı sıkıya bağlı olan Alanya kamuoyunda da endişe verici bir senaryo olarak yakından takip ediliyor.