ALANYA’NIN Oba Mahallesi sahilinde biriken çöp yığınları çevre sakinleri ve tatilcilerin tepkisini çekti. Sahil kenarına bırakılan siyah çöp poşetleri, plastik atıklar ve evsel çöpler hem kötü kokuya neden oldu hem de bölgedeki görüntü kirliliğini artırdı. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan manzaranın Alanya’nın turizm imajına zarar verdiğini belirten vatandaşlar, sahillerde denetim ve temizlik çalışmalarının artırılmasını istedi. Bölgeden geçen vatandaşlar, “Burası Alanya’nın vitrini. Turistlerin yoğun olduğu bir noktada böyle görüntüler kabul edilemez” diyerek sahilde biriken çöplerin bir an önce kaldırılması çağrısında bulundu. Çevre kirliliğinin denize ulaşma riski taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar, sahil bandında düzenli temizlik yapılmasını ve çevreyi kirletenler hakkında işlem uygulanmasını talep etti.

ALANYA BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Tepkilerin ardından Alanya Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması gerçekleştirerek sahilde biriken çöpleri kaldırdı.

'HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, belediye olarak turizm sezonu öncesinde yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti. Koçak, "Dünyadaki ve etrafımızdaki çeşitli zorluk ve olumsuzlukların gölgesi altında Alanya Belediyesi olarak güzel bir turizm sezonu geçirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uluslararası organizasyonlar, tanıtım faaliyetleri, iç turizm şirketleriyle anlaşma ve görüşmeler, fuarlarlarda aktif katılım, şehrin alt yapı sorunlarının giderilmesi gibi bir çok alanda gayretlerimiz var. Başka kurumların da çalışmaları var. Onca emek ve gayret varken esnafımızın, turizm işletmelerinin de halkımızın da aynı duyarlılıkta olmasını beklemekteyiz. Kenti temizlemek belediyenin, temiz tutmak hepimizin görevi. Daha duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

