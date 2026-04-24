Alanya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bu kez dikkat çeken bir uygulamayla tamamlandı. Bugün gerçekleştirilen eğitim programının ardından, gerçeği aratmayan bir tatbikat yapılarak teorik bilgiler sahaya taşındı.

TÜM PERSONEL SAHADA TEST EDİLDİ

Sabah saat 09.00’da başlayan ve 8 saat süren planlı eğitim programına kurum bünyesindeki tüm çalışanlar katıldı. Gün boyu süren eğitimlerde; çalışma mevzuatı, çalışanların hak ve sorumlulukları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki boyutları detaylı şekilde anlatıldı. Teknik başlıklar kapsamında ise yangın, patlama ve elektrik risklerinden korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ergonomi, elle taşıma teknikleri ve kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi kritik konular ele alındı.

SENARYO GERÇEĞİ ARATMADI

Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen tatbikatta, olası bir iş kazası ve acil durum senaryosu canlandırıldı. Personelin yangın, tahliye ve kurtarma süreçlerine nasıl müdahale edeceği uygulamalı olarak test edildi. Gerçekçi kurgusuyla dikkat çeken tatbikat, çalışanların reflekslerini ve kriz anındaki koordinasyon becerilerini ortaya koydu.

'AMAÇ: BİLGİYİ PRATİĞE DÖNÜŞTÜRMEK'

Alanya Orman İşletme Müdürü Bilal Yüksel, eğitim ve tatbikat sürecinin, çalışanların sadece teorik değil, pratik anlamda da hazır hale gelmesini hedeflediğini söyledi. Yüksel, güvenlik kültürünün sahada uygulanabilirliğinin artırılması için bu tür çalışmaların devam edeceği ifade etti. Program, alanında uzman eğitici Kemal Avşaroğlu tarafından verilirken, gün sonunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı önemli ölçüde artırıldı. (Şerife ÇOBAN)

