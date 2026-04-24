ALKÜ bölgenin gelişmesi adına projeler üretirken kurumlarla iş birlikleri de yapmaya devam ediyor. Alanya’da iklim değişikliği ile mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda başlatılan “İklimAlanya Eylemi Projesi” kapsamında Alanya ALKÜ ile Alanya Belediyesi iş birliğinde Belediyenin 12 teknik müdürlüğünden 116 personele yönelik düzenlenen “Çevresel Sürdürülebilirlik ve SECAP Eğitimleri” tamamlandı. Programla birlikte, Alanya’da iklim değişikliğiyle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yönünde somut bir adım atıldı. Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eyle Planı üst başlığında 15 farklı teknik konu, kapsamlı bir içerikle katılımcılara aktarıldı.

TEKNİK VE TEORİ EĞİTİMİ BİRLİKTE VERİLDİ

ALKÜ Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü tarafından yürütülen eğitimlerde; küresel ve ulusal iklim politikaları çerçevesi, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat süreci ve yerel yönetimlere yansımaları, sera gazı envanteri hazırlanması, iklim risk ve kırılganlık analizi, azaltım ve uyum stratejileri ile izleme–raporlama–doğrulama (MRV) süreçleri ele alındı. Eğitim programı, yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayarak belediyenin doğrudan hizmet alanlarına entegre, uygulamaya dönük bir yapıda kurgulandı. Bu kapsamda; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları, su verimliliği ve su yönetimi, atık yönetimi ve sıfır atık, yeşil alan yönetimi ve akıllı sulama sistemleri, filo yönetimi ve yeşil ulaşım ile bina enerji performansı ve enerji kimlik belgesi uygulamaları gibi kritik başlıklar ele alındı. Böylece teknik personelin kendi görev alanlarında doğrudan uygulayabileceği pratik çözümler geliştirilmesi sağlandı.

‘ALANYA’YI GELECEĞE VERİ TEMELLİ HAZIRLIYORUZ’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, iklim değişikliğiyle mücadelenin yerel ölçekte somut ve planlı adımlarla ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, “Artık şehirler sadece bugünü değil, geleceği de yönetmek zorunda. Bu nedenle enerji, su, atık ve ulaşım gibi tüm hizmet alanlarımızı iklim perspektifiyle yeniden ele alıyoruz. ALKÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde teknik ekiplerimizin kapasitesini güçlendirdik. Hedefimiz; daha verimli, daha sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir Alanya oluşturmak. Bu kapsamda şehrimiz adına önemli destekler veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a ve ALKÜ ailesine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

‘BİLİMSEL BİLGİ SAHADA KARŞILIK BULMALI’

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitelerin sürdürülebilirlik süreçlerinde aktif rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, “İklim değişikliğiyle mücadele, disiplinler arası ve kurumlar arası güçlü iş birlikleri gerektiriyor. Üniversite olarak bilgi üretmenin ötesinde, bu bilgiyi sahaya aktarmayı ve uygulanabilir çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Alanya Belediyesi ile yürüttüğümüz bu program, bilimsel bilginin yerel yönetim kapasitesine doğrudan entegre edildiği örnek bir modeldir. Projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik ve ekibine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

ALANYA’DA SECAP SÜRECİ BAŞLIYOR

İklimAlanya Eylem Projesi kapsamında tamamlanan eğitim programı ile birlikte, Alanya’da SECAP hazırlık sürecine geçilmesi için gerekli teknik altyapı oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde sera gazı envanterinin hazırlanması, iklim risk analizlerinin yapılması ve sektörel hedeflerin belirlenmesi planlanıyor. SECAP sürecinin ilerletilmesiyle birlikte, Alanya’nın başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası hibe ve finansman programlarına erişim kapasitesinin artması bekleniyor. Özellikle enerji, ulaşım, su ve atık yönetimi alanlarında geliştirilecek projeler için yeni kaynaklara ulaşılması öngörülüyor. Eğitim programının tamamlanmasıyla birlikte elde edilen bilgi birikimi ve kurumsal kazanımların; Alanya’nın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasında, iklim değişikliğine uyum sürecinin güçlendirilmesinde ve geleceğe daha dirençli bir kent yapısının oluşturulmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN