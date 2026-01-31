Tarım ve Orman Bakanlığı, stratejik bir adım atarak kenevir yetiştiriciliğinde kuralları sil baştan yazdı. Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren yeni yönetmelik, Antalya’yı da kapsayan 21 ilde kontrollü üretime vize verdi. Karar, tarımsal potansiyeli yüksek olan Alanya ve çevresindeki üreticiler için yeni bir ekonomik kapı aralarken, süreç suistimallerin önlenmesi adına devletin demir yumruğu altında ilerleyecek.

ANTALYA LİSTEDEKİ YERİNİ ALDI

Bakanlığın belirlediği yeni haritaya göre; lif, tohum ve sap amaçlı üretim izni verilen iller arasına Antalya da adını yazdırdı. Antalya ile birlikte Burdur, İzmir, Konya ve Uşak gibi illerin de bulunduğu listede, üretim sadece belirlenen il ve ilçelerle sınırlı tutulacak. Bu gelişme, turizmin başkenti Antalya’da tarımsal çeşitlilik adına devrim niteliğinde bir adım olarak yorumlanıyor.

DEVLETİN GÖZÜ ÜRETİCİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Yeni düzenleme "başıboş" bir üretime asla izin vermiyor. Kenevirin ekiminden hasadına kadar olan her aşama, uyuşturucu madde kaçakçılığını ve amaç dışı kullanımı engellemek için yetkililerce adım adım izlenecek. Lif ve tohumun yanı sıra, artık uyuşturucu etkisi barındırmayan kişisel bakım ürünleri, tıbbi ve sağlık destek ürünlerine yönelik çiçek ve yaprak üretimi de yasal zemine oturtuldu.

TIP VE KOZMETİK İÇİN YÜKSEK GÜVENLİK

Özellikle tıbbi ve sağlık ürünleri amacıyla yapılacak üretimler için "kırmızı çizgi" niteliğinde güvenlik şartları getirildi. Bu tip üretimler, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sahalarında veya Sağlık Bakanlığı'ndan izinli, yüksek güvenlikli ve iklimlendirmeli kapalı tesislerde yapılabilecek. Antalya’da bu kapsama giren yatırımların yapılıp yapılmayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

BAŞVURU TAKVİMİ VE KRİTİK ŞARTLAR

Kenevir üreticisi olmak isteyenler için takvim işlemeye başladı. Lif, tohum ve sap üretimi için izinler her yıl 1 Ocak ile 1 Nisan tarihleri arasında mülki idare amirliklerinden alınacak. Tıbbi amaçlı üretim başvurularının adresi ise TMO olacak. Ancak herkes bu izni alamayacak; bakanlık, başvuruculardan daha önce izinsiz kenevir ekimi yapmadığına ve uyuşturucu suçuna bulaşmadığına dair temiz kağıdı ve taahhütname isteyecek.