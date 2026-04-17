AK PARTİ

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, sahada ve genel merkez disiplininde tam not aldığı bir çalışma yürüttü.

​SAHA ÇALIŞMALARI VE ÜYE SEFERBERLİĞİ

​AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Mehmet Şarani Tavlı idaresinde haftaya yüksek enerjiyle başladı. Partinin tabanını güçlendirme çalışmaları kapsamında üye kayıtlarına bu hafta da ara verilmedi. Teşkilat mensupları, Alanya’nın lokomotif mahallelerinden Mahmutlar’da üyeleri ziyaret ederek hem gönül tazeledi hem de vatandaşın nabzını tuttu.

​KURUMSAL DİSİPLİN VE YÖNETİM TOPLANTILARI

​Haftalık olağan toplantılar, teşkilatın dinamizmini koruduğunun en büyük göstergesi oldu. İlçe binasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına koordinatörler Mehmet Emin Altay ve Anıl Yetişkin de katılım sağlayarak yerel çalışmaların koordinasyonunu pekiştirdi. Ayrıca, gelenekselleşen "Nöbetçi Başkan" uygulamasıyla, partiye gelen vatandaşların sorunları doğrudan dinlenerek çözüm odaklı bir siyaset izlendi.

​ŞEHİR VİZYONU VE PROTOKOL TEMASLARI

​Sadece siyasi değil, şehrin sosyal ve sportif vizyonuna da katkı sağlayan teşkilat, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk başkanlığında düzenlenen Alanya Plaj Voleybolu 2026 takvimi bilgilendirme toplantısında yerini aldı. Yerel Yönetimler Başkanı Baran Demiral ve meclis üyeleriyle birlikte şehir projelerine destek verdi. AK Parti İlçe Başkan Mehmed Şarani Tavlı ALSEV Başkanı Kemal Yetgin ve Oba Mahalle Başkanı Mehmet Erdemir’i ağırlayarak sivil toplum ve yerel mahalle temsilcileriyle diyalog kurdu.

​SOSYAL DAYANIŞMA VE HİZMET ODAKLI SİYASET

​Haftanın son bölümlerinde ise teşkilat içi dayanışma ön plandaydı. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çekiç’in inşaat başlangıcı yemeğine katılan Başkan Tavlı ve ekibi, birlik mesajı verdi.

Sert tartışmalardan uzak, tamamen hizmete ve vatandaşa odaklı bir haftayı geride bırakan AK Parti Alanya Teşkilatı hem bürokraside hem de sokakta aktif bir profil çizdi.

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinde hizmet savunuculuğu ve toplumsal duyarlılık ön plandaydı. İlçe Başkanı Bülent Kandemir liderliğindeki örgüt, hem belediye hizmetlerinin sahadaki takipçisi oldu hem de ulusal meselelere Alanya’dan güçlü bir ses verdi.

​ALTYAPI VE ASFALT SEFERBERLİĞİNE YERİNDE TAKİP

​CHP Alanya İlçe Örgütü, bu haftayı özellikle ulaşım ve altyapı yatırımlarına ayırdı. Eleştirilerin odağındaki Atatürk Caddesi’nde sürdürülen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Bülent Kandemir ve yönetimi, "Ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için sürecin takipçisiyiz" mesajını verdi. Ayrıca Demirtaş Mustafa Aras Caddesi ve Oba Topal Hasanlar bölgesindeki asfalt hamleleri, belediye emekçilerine teşekkür edilerek kamuoyuna aktarıldı.

​CAN DOSTLAR VE DOĞA ODAKLI SOSYAL POLİTİKALAR

​Alanya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı bu hafta iki önemli noktada vurgulandı:

​Barınaktaki iyileştirme, genişletme ve modernizasyon çalışmalarına ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, ALKÜ, ALTSO ve diğer paydaşlarla iş birliği içinde gerçekleştirilen fidan dağıtımıyla tarımsal üretime ve yerel kalkınmaya destek verildi.

​SİYASETTE GÜÇ BİRLİĞİ VE YENİ ÜYE KATILIMI

​CHP’nin Alanya’daki yükseliş ivmesi, yeni katılımlarla perçinlendi. Haftalık olağan akış içerisinde partiye katılan Barış Turan Özçelik’e rozetini bizzat takan Başkan Kandemir, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin umut veren yürüyüşü her geçen gün daha da güçleniyor" diyerek birlik ve beraberlik mesajını yineledi.

​TOPLUMSAL MESELELERDE SERT MUHALEFET

​Başkan Bülent Kandemir, haftanın sadece hizmet tanıtımıyla sınırlı kalmadığını göstererek, toplumsal yaralara parmak bastı. Son dönemde artış gösteren çocuk suçları, akran zorbalığı ve okullarda yaşanan üzücü olaylara ilişkin sert bir açıklama yapan Kandemir, bu konudaki denetimsizlik ve politikasızlık üzerinden iktidarı eleştirerek sorumluları göreve davet etti.

​Alanya CHP, bu haftayı hem yerel yönetim hizmetlerinin "lansmanını" yaparak hem de toplumsal sorunlara karşı dik bir duruş sergileyerek kapattı.

MHP

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, haftayı yoğun bir sosyal diplomasi trafiğiyle kapattı. İlçe Başkanı Mustafa Sünbül liderliğindeki teşkilat, "Gönül Seferberliği" kapsamında hem iyi günde vatandaşın yanında oldu hem de teşkilat yapısını güçlendirdi.

​CEMİYET MESAİSİ

​MHP heyeti, Alanya’nın tanınmış ailelerinin düğün merasimlerine çıkarma yaptı. Şahin ve Doğan ailelerinin evlatları Bilge ile Cengizhan; Karadağ ve Atalay ailelerinin evlatları Ayşe ile Galip; Demirel ve Çelik ailelerinin evlatları Kübra ile Cemil'in mutlu günlerine katılım sağlandı

​Başkan Sünbül, her üç düğünde de yeni çiftlere kutsal emanetlerimiz olan Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Nasihatname takdim ederek mutluluklar diledi. Teşkilatın manevi mimarlarından "Taş Medreseli" büyükler Süleyman Tuluk ve Şahin Gülhan, Başkan Sünbül’ü makamında ziyaret ederek birlik mesajı verdi.

​ÜYE KAYITLARI TAM GAZ

​Partiye katılım noktasında hareketli bir hafta yaşandı. Miray Candan, Fırat Günay ve Ahmet Resul İçen; "Türkiye’nin geleceği için güçlü bir MHP" vurgusuyla partiye katılarak üyelik formlarını imzaladılar. MHP Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Sünbül liderliğinde bu hafta hem sahada sosyal hayata dokundu hem de parti içinde birçok ziyaretçiyi ağırlayarak yoğun bir tempoyla haftayı tamamladı.

​İYİ PARTİ

​İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Hilmi Er başkanlığında bu hafta aktif bir politika izledi. Başkan Er, hafta boyunca neşteri hiç bırakmadı ve sorunlara net dokunuşlar yaptı. İYİ Parti teşkilatında aktif üyelik çalışmaları bu hafta da ara vermeden devam etti. Teşkilat bünyesine yeni katılan üyelere "hoş geldiniz" diyen Başkan Er; memleket ve millet mücadelesi için Alanyalı hemşerilerini, "Türk milletinin son kalesi" olarak nitelendirdiği İYİ Parti’ye sahip çıkmaya davet etti.

​YEREL SORUNLAR VE BELEDİYEYE ÇAĞRI

​Haftalık olağan İlçe Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştiren teşkilat, gündemine Alanya'nın yerel sorunlarını aldı. Turizm sezonunun başladığı şu günlerde; kentin eksikleri, eksik yapılan veya hiç yapılmayan çalışmalar ile hazırlıklar masaya yatırıldı. Özellikle İskele Balıkçı Barınağı’ndaki çöken yerlerin iyileştirilmesi ve Atatürk Caddesi’ndeki altyapı çalışmalarının bir an evvel bitirilerek halkın ve turistlerin hizmetine açılması gerektiği vurgulandı. İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı; Alanya Belediyesini ve iktidarı sorunların çözümü noktasında ivedilikle göreve davet etti.

​GENEL MERKEZ DÜZEYİNDE İSTİŞARE

​İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Antalya İl Teşkilatına bir ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında İlçe Başkanlarıyla bir araya gelen Dalgın, yerel ve genel siyaset üzerine derinlemesine bir istişare sohbeti gerçekleştirdi. Başkan Er; Özellikle akran zorbalığı, çocuk çeteleşmesi ve Türkiye'de son dönemlerde artan eğitim yuvalarına yönelik saldırıları gündeme getirerek iktidarı topa tuttu ve çok sert eleştiriler yöneltti. İYİ Parti, aktif bir çalışmayla haftayı tamamladı.

SAADET PARTİSİ

​Alanya yerel siyasetinde bu hafta, Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca’nın yoğun temposu ve gündemi belirleyen sert çıkışları ön plandaydı. "Geleneksel basın açıklamaları" ekolünü bu hafta da bozmayan Sarıca, iletişim gücünü kullanarak hem yerel hem de ulusal sorunları masaya yatırdı.

​GÜNDEMİN YAKICI MADDESİ: AHLAKİ YOZLAŞMA VE AKRAN ZORBALIĞI

​Başkan Sarıca, bu haftaki açıklamalarında sadece ekonomik verilere değil, toplumsal yapıdaki tahribata da geniş yer ayırdı. Özellikle eğitim kurumlarında baş gösteren akran zorbalığı ve çocuk çeteleri konusuna dikkat çeken Sarıca, şu uyarılarda bulundu:

​Sarıca, toplumsal yozlaşmanın etkilerini "savaşlardan daha yıkıcı ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

​EĞİTİM YUVALARI

Okullarda yaşanan elim olayların bir an önce önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, çözümün sadece güvenlik tedbirlerinde değil, köklü bir manevi eğitimde olduğunu belirtti.

​Yaşam koşullarının vatandaş üzerindeki ağır yükünü hatırlatan Sarıca, ekonomik dar boğazın sosyal patlamaları tetiklediğine dikkat çekti.

​Haftanın en hareketli başlığı ise Saadet Partisi’nin Ankara programı oldu. Genel Merkez tarafından düzenlenecek olan "Büyük Türkiye Divanı" için Alanya teşkilatı hazırlıklarını tamamladı.

ANAHTAR PARTİ

Abdullah Akkuş liderliğindeki Alanya teşkilatı hem Antalya çıkarmasıyla hem de yereldeki yoğun saha çalışmalarıyla haftayı oldukça hareketli kapattı.

​ANTALYA’DA GÖVDE GÖSTERİSİ

​Haftanın en önemli gelişmesi, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu’nun katılımıyla gerçekleşen Antalya Halk Buluşması oldu. İlçe Başkanı Abdullah Akkuş ve yönetimi, Alanya’dan dev bir katılım organize ederek miting alanındaki yerini aldı. Alanya teşkilatı, Genel Başkan Ağıralioğlu’na olan tam desteğini Antalya meydanından tüm Türkiye’ye ilan etti.

​CEMİYET HAYATI VE GÖNÜL KÖPRÜLERİ

​Siyaseti sadece binalara hapsetmeyen Akkuş ve ekibi, vatandaşın iyi gününde de yanındaydı. Cikcilli Düğün Salonu’nda düzenlenen Merve (Erik) ve Sami (Sansak) çiftinin düğün merasimine katılan heyet, ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dileyen Akkuş, sosyal diyaloğun önemine dikkat çekti.

​PARTİ BİNASINDA ÖNEMLİ KONUKLAR VE KADIN DAYANIŞMASI

​Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştiren teşkilat, aynı zamanda Alanya’nın önemli sivil toplum ve yerel yönetim temsilcilerini ağırladı. Ziyaretçiler arasında: AYKAD Başkanı Elif Sezen, Güllerpınarı Mahalle Muhtarı Serap Neğiş, Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik yer aldı.

GELENEKSEL DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

​Anahtar Parti, "aile olma" bilincini yönetim kurulu üyelerinin özel günlerini unutmayarak tazeledi. Haftalık toplantı sonrasında yönetim kurulu üyeleri; İbrahim Çetin, Hüseyin Sönmez, Ersin Tekin

için doğum günü kutlaması yapıldı. Başkan Abdullah Akkuş, yaptığı çalışmalarla, Anahtar Parti’nin sadece bir tabela partisi değil, sahada halkın sorunlarına "anahtar" olacak bir çözüm merkezi olduğunu vurguladı.