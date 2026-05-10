Alanya’nın Konaklı Mahallesi Muhtarı Kerim Şen, arıların saldırısına uğraması sonucu yüzünde oluşan şişliklerle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şen, ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirterek sevenlerine bilgi verdi.

KAÇAN ARILARI KOVALARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgilere göre olay, Konaklı Mahallesi’nde yaşandı. Kaçan arıları yakalamaya çalışan Muhtar Kerim Şen, bu sırada çok sayıda arının hedefi oldu.

Arı sokmaları nedeniyle yüzünde belirgin şişlik oluşan Şen’in son hali, paylaşımı gören vatandaşları şaşırttı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Muhtar Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Paylaşımın ardından vatandaşlar ve mahalle sakinleri, Şen’e çok sayıda geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Olay, özellikle arıcılıkla uğraşan vatandaşlara ve kırsal bölgelerde yaşayanlara arı müdahalelerinde dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.