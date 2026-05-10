Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde yeni haftada parçalı ve çok bulutlu hava ile birlikte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle haftanın ikinci yarısında etki alanını artırması bekleniyor.

Haftanın ilk günlerinde Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde yerel sağanaklar öne çıkacak. Bazı bölgelerde yağışların kısa süreli ve yerel kuvvetli olabileceği belirtiliyor.

PERŞEMBE VE CUMA GÜNLERİNE DİKKAT

Tahminlere göre yağışlı sistemin perşembe ve cuma günleri ülke genelinde daha geniş alana yayılması bekleniyor. Bu süreçte ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Özellikle açık alanda çalışanlar, sürücüler ve seyahat planı yapan vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Akdeniz kıyılarında yağışların iç ve yüksek kesimlerde daha belirgin olması beklenirken, Antalya, Alanya, Manavgat ve Gazipaşa çevresinde hava durumunun gün gün değişebileceği değerlendiriliyor. Turizm sezonunun başladığı bölgede kısa süreli sağanaklar, ulaşım ve günlük planları etkileyebilir.

HAFTA SONUNA DOĞRU BATIDA ETKİSİ AZALABİLİR

Yağışlı sistemin hafta sonuna doğru batı bölgelerden çekilmeye başlaması, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise yağışların devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, hava koşullarının kısa sürede değişebileceğini hatırlatarak Meteoroloji’nin güncel uyarılarının takip edilmesini öneriyor.