ALANYA basınının duayeni merhum Arıkan Yılmaz Dim tarafından yakılan meşale yarım asrı çoktan geride bıraktı. Yeni Alanya, bugünden itibaren 59. yaşından gün almaya başladı. Okuyucularından aldığı güçle, her gün bir öncekinden daha kaliteli ve içerikli olarak elinize ulaşan Yeni Alanya'nın web sitesi www.yenialanya.com da anlık haber trafiği ve e-gazete hizmeti ile Alanya'nın dünyaya açılan penceresi konumunda.

Günlük 300 bini aşkın ziyaretçi sayısı ile www.yenialanya.com yalnızca Alanya ve Antalya’dan değil tüm dünyadan okurlarına ulaşıyor.

HEP ALANYA'NIN SESİ OLDU

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim yönetiminde seçkin haberci kadrosuyla Türkiye'nin en iyi yerel gazetelerinden olan Yeni Alanya, cesur, doğru ve objektif habercilikten hiç ödün vermeden, kendisiyle yarışarak, sürekli büyüyüp gelişerek bugünlere geldi. Yeni Alanya, 59. yaşında da bu ilkelerinden sapmadan Alanya'nın sesi, gözü, kulağı olmaya devam edecek. Dim Medya A.Ş.'nin fark yaratan yeni nesil kanalı DİM TV (dimtv.tv) ve DİM Radyo da 9. kuruluş yıldönümlerini kutluyorlar.

‘OKURLARIMIZA MİNNET BORÇLUYUZ’

Alanya medyasının amiral gemisi ve Akdeniz’in en çok okur kitlesine sahip medya grubunun ilk tohumlarının 1 Eylül 1968'de atıldığını hatırlatan Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, “Yeni Alanya’yı bugünlere getiren herkese minnet borçluyuz. En başta da okurlarımıza ve emekçilerimize. Nice yıllara el ele, gönül gönüle inşallah" dedi. (Mine UZUN)

Kaynak: Haber Merkezi