Alanya’da yaz sezonu yaklaşırken sahillerde yürütülen temizlik çalışmaları hız kazandı. Demirtaş Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen kapsamlı temizlik etkinliği, yalnızca çevre düzenlemesi değil, aynı zamanda koruma altındaki türlerin yaşam alanlarının korunması açısından da dikkat çekti.

Alanya Belediyesi’nin koordinasyonunda, Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe çevre gönüllüleri de katıldı. Çalışma, özellikle bölgenin hassas ekosistemi göz önünde bulundurularak planlandı.

HASSAS TÜRLER İÇİN ÖZEL ÖNLEM

Temizlik sırasında kum zambaklarının bulunduğu alanlarda ekstra hassasiyet gösterildi. Türkiye’de nadir görülen ve koruma altında bulunan bu bitkilerin zarar görmemesi için ekipler belirlenen sınırlar içinde çalıştı.

Benzer şekilde, Akdeniz kıyılarında önemli bir üreme alanı olan caretta carettaların yuvalama bölgeleri de dikkatle temizlendi. Yuvalara zarar vermemek adına çalışmalar kontrollü şekilde yürütüldü.

SAHİLDEN TONLARCA ATIK TOPLANDI

Yapılan temizlikte sahile vuran çok sayıda atık toplandı. Özellikle plastik şişeler, poşetler ve sigara izmaritleri dikkat çekerken, bu atıkların hem deniz canlıları hem de kıyı ekosistemi için risk oluşturduğu vurgulandı.

Yetkililer, sahillerde bırakılan küçük atıkların bile zamanla ciddi çevre sorunlarına yol açtığını belirterek, vatandaşlara daha duyarlı olma çağrısında bulundu.

YAZ SEZONU ÖNCESİ HAZIRLIK

Çalışmanın bir diğer hedefi de Alanya sahillerini yaz sezonuna daha temiz ve düzenli şekilde hazırlamak oldu. Turizm sezonunda yoğunluk artarken, çevre temizliğinin hem ziyaretçi memnuniyeti hem de yerel yaşam kalitesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Alanya Belediyesi yetkilileri, benzer temizlik ve farkındalık çalışmalarının farklı sahil bölgelerinde de devam edeceğini bildirdi.

Özellikle Demirtaş sahili gibi doğal yapısını büyük ölçüde koruyan bölgelerde yürütülen bu tür çalışmaların, bölgenin ekolojik dengesinin korunmasına doğrudan katkı sağladığı değerlendiriliyor.