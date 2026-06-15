​Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan Gilikli Mezarlığı’nın içler acısı hali, bölge halkının büyük tepkisine yol açtı. Son dönemde bakımsızlığıyla dikkat çeken ve adeta bir çöp depolama alanına dönüştürülen mezarlığın bu durumu, vatandaşı isyan noktasına getirdi.

​Ebediyete intikal eden yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlığa giden Mahmutlar sakinleri, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şok oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da işletmeler tarafından kutsal sayılan bu alana sadece evsel atıkların değil, inşaat malzemelerinin, molozların ve yakılan kömür küllerinin de insafsızca döküldüğü görüldü. Duruma çok sert tepki gösteren mahalle sakinleri, sokakların veya parkların kirletilmesine bir şekilde şahit olduklarını ama toplumun en hassas olduğu mezarlık alanlarına bile bu saygısızlığın yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Vatandaşlar, "Ölüsüne saygısı olmayanın canlıya da kimseye de saygısı olmaz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

​Bu saygısızlığa ve ihmale daha fazla sessiz kalınmasını istemeyen Mahmutlar halkı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlıklar Müdürlüğü’ne acil çağrıda bulundu. Yetkililerden mezarlık alanında ivedilikle kapsamlı bir temizlik ve çevre düzenlemesi yapılmasını talep eden bölge sakinleri, aynı zamanda bu kutsal mekanları çöp sahası gibi kullananların çevre kameralarıyla tespit edilerek haklarında gerekli yasal ve cezai işlemlerin başlatılmasını istiyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi