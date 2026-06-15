Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düğün sırasında havaya ateş açılması bir can kaybıyla sonuçlandı. Mezopotamya Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinin balkonunda bulunan 77 yaşındaki Hedla Çin, göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde mahallede düzenlenen bir düğün sırasında yaşandı. İddiaya göre, düğünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Ateşlenen kurşunlardan biri, o sırada evinin balkonunda bulunan Hedla Çin’e isabet etti.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Ağır yaralanan yaşlı kadın için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hedla Çin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ DİYARBAKIR ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Hedla Çin'in cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

POLİS SİLAHI KULLANAN KİŞİNİN PEŞİNDE

Olayın ardından polis ekipleri, düğünün yapıldığı bölgede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Güvenlik kameraları, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri bulguları doğrultusunda kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yetkililer, Hedla Çin'e isabet eden kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi ve silahı kullanan kişinin tespit edilmesi için soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

DÜĞÜNLERDE SİLAH KULLANIMI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yaşanan olay, düğünlerde ve kutlamalarda rastgele ateş açılmasının oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gündeme taşıdı.

Uzmanlar ve güvenlik birimleri, eğlence amacıyla kullanılan silahların ciddi yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabileceğini belirterek vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağırıyor.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilebilmesi için düğün ve kutlamalarda silah kullanımına karşı denetimlerin sürdürüldüğünü ifade ediyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.