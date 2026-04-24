ALANYA’NIN en büyük mahallelerinden biri olan Mahmutlar’da faaliyet gösteren özel bir banka şubesi, 26 Nisan itibarıyla kapanıyor. Nüfus yoğunluğu, ticaret hacmi ve uluslararası yapısıyla dikkat çeken mahallede alınan bu karar, bölgedeki ekonomik durgunluğun göstergesi. Son yıllarda yabancılara ikamet verilmesine getirilen kısıtlamalar, emlak piyasasında yaşanan yavaşlama ve buna bağlı olarak hizmet sektöründeki gerileme, Mahmutlar’daki ticari hareketliliği azalttı. Bu durum, günlük ticaretten büyük ölçekli yatırımlara kadar birçok alanda hissedilirken, bankacılık işlemlerinin hacmine de yansıdı. Şube kapanma kararı, Alanya esnaf ve bölge temsilcileri tarafından ekonomik daralmanın somut bir işareti olarak yorumlandı.

'EKONOMİK HAREKETLİLİK GERİLEDİ'

Keykubat Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Mahmutlar’da son dönemde yaşanan ekonomik düşüşün temel nedenlerinden birinin yabancılara ikamet izninin verilmemesi ve buna bağlı olarak da konut satışının durma noktasına gelmesi olduğunu ifade etti. Yenialp, "Mahmutlar bölgesinin ikamet iznine kapatılmasıyla birlikte, bölgedeki ekonomik hareketliliğin belirgin şekilde gerilediğini gözlemliyoruz. Oysa Mahmutlar, sahip olduğu nüfus, ticaret hacmi ve uluslararası yapısıyla birçok ilçeden daha büyük ve dinamik bir ekonomik yapıya sahipti. Yabancı yatırımcıların ve yerleşik yabancı nüfusun bölgeye olan ilgisi, özellikle gayrimenkul, inşaat, hizmet ve perakende sektörlerini doğrudan besliyordu. Ancak yabancıya satışların durdurulmasıyla birlikte bu döngü sekteye uğradı. Gayrimenkul piyasasında yaşanan daralma, emlak ofislerinden inşaat firmalarına; mobilyadan beyaz eşyaya kadar birçok sektörü zincirleme şekilde etkiledi. Bölgedeki esnafın müşteri potansiyeli düşerken, günlük ticari hareketlilikte de gözle görülür bir azalma yaşandı. Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak bazı işletmeler faaliyetlerini küçültmek ya da tamamen bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Özellikle yabancı müşteriye dayalı çalışan sektörlerde bu etkiler daha derin hissedildi. Ekonomik sirkülasyonun zayıflaması, finans sektörünü de doğrudan etkiledi. Banka şubelerinin işlem hacimleri düşerken, bazı şubelerin kapanması ya da küçülmeye gitmesi kaçınılmaz hale geldi. Kısacası Mahmutlar’da yabancıya ikametin durdurulması yalnızca konut piyasasını değil, bölgenin genel ekonomik dengelerini de olumsuz etkileyen bir süreci beraberinde getirdi. Bu durumun, uzun vadede hem esnaf hem de yerel ekonomi açısından daha ciddi sonuçlar doğurmaması için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'KRİZ DERİNLEŞİYOR'

İkamet kısıtlamasının yalnızca inşaat sektörünü değil, pazarcıdan taksiciye kadar birçok kesimi etkilediğini savunan Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdullah Tuncer, "Bankalar gibi kurumsal firmalar mali verilere göre büyüme ve küçülme yoluna giderler. Esnaf gibi zararı sineye çekip, personelini sermayesinden finanse ederek istihdamı sürdürmek gibi bir gayeleri olmaz. İkamet kısıtlamasının Mahmutlar ve diğer kapalı mahallelerde bankalara şube kapattıracak boyuta ulaştığı kaçınılmaz bir gerçek olarak ortada duruyor. Alanya'da en az 100 bin kişinin bir şekilde faydalandığı inşaat sektörü bir gecede alınan ikamet kısıtlaması kararıyla iflasa sürüklendi. 50 bin nüfuslu Mahmutlarda bir bankanın şube kapatması, bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız krizin hangi boyutta olduğunun göstergesidir. İkamet kısıtlaması kararının pazarcıdan taksiciye kadar binlerce insanı darboğaza sürüklediğini, demografik yapıya ve iç güvenliğe hiç bir zararı olmayan konut yatırımcısı yabancı yönünden bu kısıtlamadan geri adım atılması gerektiğini daha kaç kere söylememiz gerekiyor? Şehrin en büyük sorununun çözüm makamı siyasettir. Artık durum iş kaybından daha da ileri giderek can kayıpları boyutuna ulaşmıştır. Siyasilerin asli görevi halkın sorunlarını çözmekse, şu an bu şehirde ikamet krizinden daha büyük bir sorun yoktur. İktidarından muhalefetine el ele vererek İkamet Kısıtlaması belasından kurtulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'MAHMUTLAR HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALAMIYOR'

Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği (MAHKOD) Basın Sözcüsü Mesut İlhan, "Mahmutlar’da son üç yıldır ekonomi, ülke genelinde olduğu gibi gerileme sürecine girdi. Oysa Mahmutlar, 54 bin nüfusuyla ticaretin oldukça yoğun olduğu bir yerleşim yeri. Buna rağmen Türkiye’deki bankaların en az yüzde 80’inin burada şubesi bulunuyor. Bu da aslında bölgedeki ekonomik potansiyelin hâlâ güçlü olduğunun bir göstergesi. Mahmutlar’da 54 bin yerli nüfusun yanı sıra yaklaşık 13-15 bin yerleşik yabancı da yaşıyor. Ekonominin genel seyrine bakıldığında, son üç yıl hariç tutulursa Mahmutlar’ın oldukça yüksek bir ekonomik seviyeye sahip olduğu görülüyor. Nitekim Mahmutlar, birçok açıdan ilçe hüviyetine sahip bir yer. Türkiye’deki 970 ilçenin yaklaşık 550’siyle kıyaslanabilecek bir nüfusa ve ekonomik büyüklüğe sahip. Ancak şunu açıkça ifade edebilirim ki; yerel yönetimler, yani Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi, Mahmutlar’ın kendilerine sağladığı katkının karşılığını yeterince veremiyor. Bu nedenle her iki yönetim de bölgede sürekli eleştirilere maruz kalıyor. Mahmutlar’daki büyük ticaret erbabının önemli bir kısmı da zamanla Alanya merkeze göç etmiş durumda. Büyükşehir yasası kapsamında belde belediyemiz kapatıldıktan sonra ciddi bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Oysa yasaya göre nüfusu 20 binin üzerinde olan yerler ilçe olabiliyordu. Buna rağmen Mahmutlar ilçe yapılmadı. Öte yandan Hatay’ın Arsuz beldesi, nüfusu yeterli olmamasına rağmen ilçe statüsüne kavuştu. Bu durum bizde ciddi bir mağduriyet oluşturdu. Mahmutlar’ın en büyük talebi bir an önce ilçe statüsüne kavuşmaktır. Çünkü bölgenin güçlü bir yerel yönetime ihtiyacı var. Mevcut durumda altyapı ve üstyapı hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşanıyor. Özellikle yollar konusunda vatandaş memnuniyeti oldukça düşük. Kaldırımlar yaklaşık 12 yıldır neredeyse hiç bakım görmedi. Vatandaşlar yürümekte zorlanıyor. Yollar ise adeta yamalı bir görünümde. Kısacası Mahmutlar, bugün itibarıyla hak ettiği hizmeti alamıyor" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi