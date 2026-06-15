Alanya’da meydana gelen trafik kazası, olası bir facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi. Kestel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde kontrolden çıkan bir tur midibüsü, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ağaçları devirdi ve karşı şeride geçerek durabildi.

Kazada şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta ve çevrede maddi hasar oluştu. Olay sonrası yapılan denetimlerde sürücünün ticari araç kullanım sınırının üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza, Alanya'nın Kestel Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 44 AGB 772 plakalı tur midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç önce orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından yol kenarındaki ağaçları devirerek karşı şeride geçti. Yoğun trafik akışının yaşandığı güzergahta meydana gelen kazada başka araçların bulunmaması, olası bir zincirleme kazanın önüne geçti.

VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, araçta ve çevrede oluşan hasarla ilgili inceleme yaptı.

ALKOL TESTİNDE SINIRI AŞTIĞI BELİRLENDİ

Olay yerinde trafik ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde sürücü A.A.'nın 0.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yetkililer, ticari araç sürücülerinin uyması gereken alkol sınırının aşıldığını belirledi. Bunun üzerine sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

25 BİN LİRA CEZA VE 6 AY EHLİYET YAPTIRIMI

Polis ekipleri, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. Kaza yapan tur midibüsü ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.

D-400 KARAYOLUNDA DİKKAT ÇAĞRISI

Alanya'nın en yoğun güzergâhlarından biri olan D-400 Karayolu, özellikle yaz sezonunda artan araç ve turizm hareketliliği nedeniyle daha fazla dikkat gerektiriyor.

Yetkililer, ticari araç sürücülerinin trafik kurallarına eksiksiz uyması, yorgun ve alkollü şekilde direksiyon başına geçmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Polis ekipleri, yaz aylarında denetimlerin daha sıkı şekilde sürdürüleceğini belirterek, sürücüleri hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliği açısından daha dikkatli olmaya çağırdı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (Mehmet AL)